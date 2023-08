Voici les smartphones les plus puissants du marché que vous pouvez acheter dès maintenant

AnTuTu a mis à jour son classement des smartphones les plus puissants du marché avec dix nouveaux modèles.

Le RedMagic 8S Pro de Nubia, l’un des smartphones les plus puissants du marché en 2023

Comme toujours au début d’un nouveau mois, l’équipe d’AnTuTu a une fois de plus mis à jour sa liste des smartphones les plus puissants disponibles sur le marché, en se basant sur les scores moyens obtenus par différents modèles dans leur test de performance, l’AnTuTu Benchmark. Cette fois-ci, la société de conseil a sélectionné les dix smartphones haut de gamme les plus puissants du marché, ainsi que les smartphones de milieu de gamme offrant les meilleures performances. Voyons quels ont été les choix.

Le RedMagic 8S Pro est actuellement le smartphone le plus puissant du marché

La liste en question est composée des dix smartphones les plus puissants du marché vendus au cours du mois de juillet en Chine. Pour l’instant, la marque n’a pas révélé la liste des smartphones les plus puissants vendus sur le marché mondial.

Cette fois-ci, la première place est occupée par un modèle que nous connaissons déjà, le RedMagic 8S Pro que nous avons récemment pu analyser, et qui, avec un score moyen de 1 633 000, est considéré comme le smartphone le plus puissant du marché actuellement grâce à sa version du processeur Snapdragon 8 Gen 2 plus performante que l’originale.

La deuxième place est occupée par l’iQOO 11s, un smartphone qui n’est pas commercialisé dans cette partie du monde. Il est suivi de près par le puisant vivo X90 Pro+.

À la quatrième place, nous retrouvons l’iQOO 11 Pro, suivi du vivo X90s avec son processeur Dimensity 9200+.

La sixième et la septième places reviennent respectivement à l’OPPO Find X6 Pro et au Nubia Z50S Pro.

Le dernier modèle pliable de vivo, le X Fold 2, n’est pas en reste, et il surpasse le Xiaomi 13 Ultra pour devenir le huitième smartphone le plus puissant du moment. Il occupe la dernière place du classement.

Qualcomm et MediaTek se disputent le processeur de milieu de gamme le plus puissant

Comme il le fait depuis quelques mois déjà, AnTuTu a également partagé la liste des smartphones de milieu de gamme les plus puissants disponibles sur le marché.

Dans ce cas, nous voyons une plus grande variété de processeurs, bien que le Snapdragon 7+ Gen 2 qui équipe le Redmi Note 12 Turbo domine le classement en poussant le score moyen du dernier modèle Redmi à dépasser un million cent cinquante mille points.

La deuxième place revient au realme GTN Neo5 SE, avec le même processeur que le modèle à la première place.

Tous les autres modèles présents dans le classement sont équipés de processeurs MediaTek Dimensity, principalement de la série Dimensity 8200.

