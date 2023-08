GCam 8.9: déjà disponible la nouvelle version de l’appareil photo de Google

Voici les améliorations apportées par Google Camera 8.9, qui peut déjà être installée sur n’importe quel téléphone Android de n’importe quelle marque

Cette version de GCam 8.9 est stable, vous pouvez l’installer sans crainte

L’appareil photo des Google Pixel est excellent, mais vous pouvez également en profiter même si vous n’avez pas de téléphone de cette marque. Grâce aux modders Android, il est possible d’installer la version GCAM 8.9, native sur les derniers modèles Pixel, sur n’importe quel autre appareil. De cette façon, vous n’aurez pas besoin de l’acheter pour profiter de son excellent logiciel de photographie, qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si populaire aux États-Unis.

BSG est le développeur du mod qui a extrait la version native et l’a rendue compatible avec les autres téléphones. Le 29 juillet, sa version de GCam 8.9 a été lancée pour les appareils sous Android 11 ou supérieur. Que vous ayez un Xiaomi, un Redmi ou tout autre téléphone, ou même un ancien Pixel, il peut être judicieux d’incorporer le logiciel de GCAM pour améliorer vos photos.

Il s’agit de la deuxième version, pas une version préliminaire qui nous causera probablement des problèmes. Cela indique qu’elle devrait fonctionner parfaitement et s’adapter à votre appareil. Évidemment, comme c’est le cas chaque fois que nous installons une application externe, il peut y avoir quelques petits problèmes, mais cela devrait fonctionner sans problème car c’est une version stable, après la version 0 et la version 1, où la version 0 est pratiquement un prototype et la version 1 est trop volatile.

Quelles sont les améliorations apportées ?

GCam 8.9, dont le nom complet est Google Camera 8.9, nous offre plusieurs améliorations. Outre la stabilité supérieure par communiqué aux versions 0 et 1, elle intègre de nouvelles fonctionnalités photographiques. Un bon exemple est le suivi de mise au point pour le mode portrait, qui nous permettra de prendre des gros plans de personnes avec une netteté accrue. Par ailleurs, elle ajoute le HDR+ pour le format RAW et améliore la qualité de la compression, ainsi que de nouveaux réglages avancés, pour jouer avec les styles de photo.

Comment télécharger GCam 8.9 ?

Pour télécharger GCam 8.9 sur un téléphone autre que Pixel, vous devez le faire via le lien situé sous ce paragraphe. Il vous redirigera vers la page de Carlos Acevedo, où vous pourrez le faire. Ne vous inquiétez pas, c’est totalement sûr et sans logiciel malveillant, cela ne vous causera aucun problème.

Télécharger GCam 8.9

Dans le cas étrange où GCam 8.9 ne fonctionnerait pas correctement sur votre téléphone, nous vous recommandons d’essayer la version d’un autre développeur. Vous pouvez également installer une version antérieure de GCam, comme la version 8.8. Gardez à l’esprit que cette version pourrait être améliorée à l’avenir, notamment pour les rares téléphones sur lesquels elle pose problème, donc vous pourrez probablement l’installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :