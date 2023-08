Google Chrome pourrait disparaître de Chrome OS très bientôt.

Google va à dissocier Google Chrome de son système d’exploitation en faveur d’une solution différente, apparemment pour des raisons pratiques et de sécurité.

Un Chromebook exécutant Chrome OS.

Depuis leur apparition sur le marché, les Chromebooks ont été associés à Google Chrome et Chrome OS, générant des opinions divisées parmi les utilisateurs avec des raisons pour et des raisons contre l’achat de ces appareils. Et maintenant, il semble que Google est sur le point de faire un virage à 180 degrés que nous n’avons pas vu venir.

Selon ce qui a été publié dans Android Authority, la Grande G pourrait être sur le point de supprimer son navigateur de son système d’exploitation pour ordinateurs. Selon le média, l’idée est de remplacer son navigateur par une solution basée sur Linux.

Un changement que personne n’a vu venir

Selon le média, le processus d’introduction du nouveau navigateur pourrait commencer très bientôt pour les utilisateurs. Différents changements ont été observés dans le code de Chrome OS suggérant qu’il ne sera plus nécessaire d’activer manuellement le navigateur Lacros, la solution basée sur Linux que Google permettait d’utiliser en alternance avec Chrome. Cela suggère que le navigateur sera bientôt une application native dans le système d’exploitation.

Il convient également de mentionner que, jusqu’à présent, il était possible d’utiliser à la fois Chrome et Lacros de manière indépendante sur un Chromebook, mais à partir de Chrome OS 116, Lacros deviendra le seul navigateur présent dans le système d’exploitation.

Et pourquoi est-ce si important ? D’une part, Google Chrome pourra être mis à jour indépendamment de Chrome OS. Sur les Chromebooks, les mises à jour du navigateur entraînent une mise à jour complète du système, ce qui ne sera plus nécessaire maintenant.

D’autre part, il y aurait des raisons de sécurité positives pour les anciens Chromebooks. Si ces appareils ne sont plus pris en charge par le système d’exploitation, cela indique que Chrome ne sera pas mis à jour, mais avec le nouveau système, le navigateur pourra être mis à jour et rester sécurisé même sur d’anciennes versions de Chrome OS.

Cependant, cette dernière hypothèse est pure spéculation. Il faudra attendre que Google confirme ce mouvement et voir quelles en sont les implications pour affirmer ces aspects avec certitude.

