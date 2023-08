Xiaomi Redmi 12 vs Redmi 12 5G: Voici les principales différences entre les deux modèles

Le nouveau Redmi 12 5G est maintenant une réalité et arrive pour compléter une gamme de produits qui devient de plus en plus complète à chaque génération. Il est vrai que ce modèle n’a pas encore été officiellement lancé en France, mais nous pouvons le comparer à sa version 4G, qui est en vente depuis plusieurs semaines et qui suscite sûrement beaucoup d’intérêt parmi vous.

Dans cet article, nous allons comparer les principales différences entre ces deux modèles, et nous pouvons vous dire d’avance qu’il y en a plus que ce que nous attendions initialement, et elles peuvent être déterminantes pour choisir l’un ou l’autre une fois qu’ils seront disponibles dans notre pays.

Xiaomi Redmi 12 vs Redmi 12 5G, comparaison des caractéristiques

REDMI 12 REDMI 12 5G DIMENSIONS ET POIDS 168,60 x 76,28 x 8,17 mm

198,5 grammes 168,60 x 76,28 x 8,17 mm 198,5 grammes ÉCRAN 6.79″ IPS DotDisplay

90 Hz

FHD+ (2460 × 1080 pixels)

Contraste 1.500:1, luminosité maximale de 550 nits, 70 % NTSC, Certification de réduction de lumière bleue de la SGS Technologie AdaptiveSync de 36 Hz à 90 Hz 6.79″ IPS DotDisplay 90 Hz FHD+ (2460 × 1080 pixels) Contraste 1.500:1, luminosité maximale de 550 nits, 70 % NTSC, Certification de réduction de lumière bleue de la SGS Technologie AdaptiveSync de 36 Hz à 90 Hz PROCESSEUR MediaTek Helio G88

GPU Mali-G52 Snapdragon 4 Gen 2 à 2,2 GHz GPU Adreno RAM 4 / 8 Go LPDDR4X 4 / 6 / 8 Go LPDDR4X STOCKAGE 128 / 256 Go eMMC 5.1 Extensible via Micro SD jusqu’à 1 To 128 / 256 Go UFS 2.2 Extensible via Micro SD jusqu’à 1 To APPAREIL PHOTO ARRIÈRE Capteur principal 50 MP, f/1.8 Ultra grand-angle de 8 MP, f/2.2, FOV 120°

Capteur macro 2 MP, f/2.4 Capteur principal 50 MP, f/1.8 Capteur macro 2 MP, f/2.4 APPAREIL PHOTO FRONTAL 8 MP, f/2.1 8 MP, f/2.1 BATTERIE 5.000 mAh Charge rapide 18 W 5.000 mAh Charge rapide 18 W SYSTÈME D’EXPLOITATION MIUI 14 + Android 13 MIUI 14 + Android 13 CONNECTIVITÉ Double SIM 4G ou SIM + micro SD

Wi-Fi : 2,4 GHz | 5 GHz

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

Infrarouge

USB type C

Jack 3,5 mm Double SIM 5G Wi-Fi : 2,4 GHz | 5 GHz Bluetooth 5.0 GPS NFC Infrarouge USB type C Jack 3,5 mm AUTRES Lecteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral et reconnaissance faciale Résistance IP53 Jusqu’à 16 Go de RAM avec mémoire virtuelle Lecteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral et reconnaissance faciale Résistance IP53 Jusqu’à 16 Go de RAM avec mémoire virtuelle PRIX 199,99 euros A partir de 120 euros selon le taux de change

Une esthétique identique qui cache des différences assez importantes

Nous n’allons pas tourner autour du pot, les deux téléphones sont identiques sur le plan esthétique. Les dimensions et le design ne changent pas, et Xiaomi a même décidé de laisser l’écran du téléphone intact, un écran IPS de 6,79 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, ce qui donne un résultat plus que correct compte tenu de la gamme de produits dans laquelle nous nous trouvons.

La principale différence se situe au niveau interne, en commençant par le processeur. Le nouveau Redmi 12 5G est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, tandis que la version 4G utilise le MediaTek Helio G88, qui est légèrement plus puissant mais ne dispose pas de la connectivité 5G caractéristique du nouveau modèle.

Cependant, un aspect qui attire notre attention est que, bien que la configuration de la mémoire soit la même, le nouveau Redmi 12 5G offre un stockage avec la technologie UFS 2.2, qui est bien plus rapide que l’eMMC 5.1 du Redmi 12, un aspect qui peut se remarquer dans la vie quotidienne.

Enfin, il faut également mentionner que le Redmi 12 5G abandonne l’objectif ultra grand-angle de 8 MP que l’on retrouve dans le modèle 4G. Les autres appareils photo sont exactement les mêmes, et nous avons toujours un capteur principal de 50 MP qui donne de très bons résultats compte tenu du prix des produits.

Une décision basée sur des détails minimes

Actuellement que nous connaissons les différences, nous devons prendre une décision sur lequel des deux est la meilleure option aujourd’hui. Et honnêtement, nous pensons que cette décision est principalement basée sur si nous voulons une meilleure connectivité ou si nous préférons quelque chose de plus puissant avec un ensemble d’appareils photo plus complet.

En fonction de ces aspects, vous devez décider celui qui répond le mieux à vos besoins, mais les deux téléphones nous semblent être d’excellentes options compte tenu de leur prix d’environ 200 euros, et il ne sera certainement pas difficile de les obtenir pour environ 150 euros après quelques semaines.

