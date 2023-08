Jusqu’à 600 euros par mois : 6 façons d’utiliser ChatGPT pour générer des revenus supplémentaires à la fin du mois

Il existe différentes façons de monétiser l’utilisation de l’IA pour gagner de l’argent de manière récurrente.

Avec ces astuces simples, vous découvrirez comment utiliser l’IA pour gagner de l’argent

On parle souvent des emplois qui vont disparaître à cause de ChatGPT. Cependant, on parle peu des possibilités qu’elle offre, car de nombreuses personnes s’enrichissent grâce à l’IA, elles parviennent à générer des revenus supplémentaires voire à en vivre grâce aux innombrables opportunités offertes par ce type d’outils. C’est pourquoi nous allons vous parler aujourd’hui des différentes façons de gagner un peu plus d’argent à la fin du mois qui vous seront très utiles.

Pour cela, il suffit d’utiliser l’IA, dans la plupart des cas, le meilleur exemple d’utilisation est ChatGPT, mais n’importe quel autre chatbot peut nous servir à cette fin.

Créer du code

Coder est une expérience presque religieuse. Pour certains, c’est une gloire, car c’est vraiment amusant à faire. Cependant, il y a des gens qui le détestent et qui se sentent incapables de créer du code, c’est pourquoi maintenant, grâce à ChatGPT, vous pouvez demander qu’il le fasse pour vous et vous pouvez l’utiliser comme bon vous semble, y compris différentes options de monétisation. Ainsi, si vous avez une idée, il vous suffit de l’expliquer à l’IA et elle l’appliquera pour vous.

Malheureusement, certaines personnes le font avec de mauvaises intentions. Sur la même photographie, vous pouvez voir comment une IA crée un logiciel malveillant pour endommager les ordinateurs.

Devenir agent de voyage

De nombreuses personnes proposent déjà leurs services en tant qu’agents de voyage. Cependant, elles utilisent simplement l’IA pour gérer au mieux les horaires et les besoins typiques des voyages. Ainsi, si vous dites à n’importe quelle IA que vous voulez partir en voyage, avec la date et la destination, elle peut vous proposer un emploi du temps des plus abordables, y compris un possible itinéraire dans la ville et les environs, des informations sur la durée du voyage, où acheter les billets les moins chers et une multitude d’informations qui rendront votre voyage pratiquement prêt avant même de commencer. C’est pourquoi il est très intéressant d’en tenir compte, mais il y a déjà des personnes qui gagnent de l’argent en créant des itinéraires de voyage pour d’autres personnes.

Superviseur de contenu

Le nouveau travail à la mode dans les grandes entreprises est celui de superviseur de contenu. Il consiste essentiellement à soumettre un sujet pour une newsletter ou une publication de blog à l’IA et veiller à ce que ce qu’elle écrit ait du sens. Tout simplement. Selon la CNBC, ce travail est actuellement rémunéré jusqu’à 100 dollars de l’heure aux États-Unis. Simplement en copiant et collant dans un blog le contenu créé par une intelligence artificielle. Cela peut sembler complètement fou, mais quelqu’un doit superviser le travail des IA.

« Écrire » des livres

Créer n’importe quel type d’art

Avec exactement le même succès que dans le domaine intérieur, nous pourrons créer n’importe quel type d’art. Actuellement, il existe même des intelligences artificielles qui se chargent de créer des audios et de la musique avec une simple phrase. Ainsi, nous pourrons créer des bases pour nos créations et même des bandes sonores pour d’autres projets annexes qui peuvent nous être très utiles pour générer des revenus supplémentaires. Nous pouvons également créer d’autres types d’art, tels que des photographies ou des images qui serviront à décorer, par exemple, les livres que notre IA est en train de créer. De cette manière, tous les aspects se nourrissent mutuellement et seule l’imagination fixe nos limites en matière de génération d’argent avec une IA.

Cours en ligne

En effet, le monde du marketing et des webinaires peut bénéficier énormément de l’influence de l’IA. Actuellement, si vous voulez organiser des cours, vous pouvez demander à l’IA de les classer, de les concevoir et même de générer des horaires et différentes tables de contenu pour approfondir et adapter au mieux le cours. Vous n’avez qu’à choisir les sujets les plus intéressants et savoir bien choisir les « prompts » pour les insérer dans ChatGPT. Le reste du travail peut être conçu par votre IA, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps dans la conception de vos cours en ligne.

