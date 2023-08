Plus de 100 modes sportifs et fonctions de santé : cette montre intelligente Xiaomi bénéficie d’une incroyable réduction.

Actuellement, vous pouvez emporter à la maison cette montre intelligente à un prix avantageux qui a exactement ce dont vous avez besoin.

Le Redmi Watch 2 Lite est doté d’une puce GPS de haute précision

Une des meilleures montres intelligentes bon marché de Xiaomi est à nouveau en promotion et peut être à vous pour moins de 40 euros. Il s’agit de la Redmi Watch 2 Lite, une montre connectée qui compte plus de 2 400 évaluations sur Amazon et une note de 4,4 étoiles sur 5. De plus, il suffit de jeter un coup d’œil aux commentaires des acheteurs pour voir qu’ils sont très satisfaits de leur achat.

Allons à l’essentiel, le prix. Vous pouvez maintenant acheter la Redmi Watch 2 Lite pour seulement 39,99 euros sur Amazon et également dans le store Xiaomi (43% de réduction). En passant, elle n’a jamais été aussi bon marché, donc c’est une opportunité à ne pas laisser passer. Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez obtenir cette montre connectée pour 30 euros de moins que le prix recommandé. Si vous l’achetez aujourd’hui, elle vous sera livrée le vendredi 4 août.

Redmi Watch 2 Lite

Économisez 30 euros en achetant la Redmi Watch 2 Lite sur Amazon

Pour moins de 40 euros, vous obtenez une montre connectée avec un écran couleur tactile de 1,55 pouces qui est très lisible, même s’il ne s’agit pas d’AMOLED. En termes de personnalisation, elle propose plus de 100 cadrans de montre de tous types. Actuellement, combien de temps dure la batterie ? Selon Xiaomi, elle peut durer jusqu’à 10 jours avec une utilisation normale et jusqu’à 14 heures en mode sport avec le GPS toujours activé. À cet égard, elle est équipée d’une puce de haute précision compatible avec les quatre principales systèmes de positionnement mondial (GPS, GLONASS, Galieo et BDS).

Étant donné qu’il s’agit d’une montre connectée, il est très important qu’elle dispose de nombreux modes sportifs. Eh bien, la Redmi Watch 2 Lite propose plus de 100 modes d’entraînement, dont 17 sont professionnels. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la santé, et là aussi elle ne déçoit pas. Elle peut mesurer le taux d’oxygène dans le sang, surveiller le sommeil, suivre la fréquence cardiaque et bien plus encore. À cet égard, elle n’a rien à envier aux montres connectées plus chères.

Redmi Watch 2 Lite

La Redmi Watch 2 Lite offre de nombreuses autres fonctions utiles que tous les smartwatches n’ont pas : contrôle de la musique, météo, notification des messages, mode Ne pas déranger, alertes d’inactivité, notification des appels entrants, localisation de mon téléphone, alarme et minuterie. Enfin, précisons que cette montre connectée est compatible avec iOS 10 ou ultérieur et Android 6 et les versions ultérieures du système d’exploitation de Google.

