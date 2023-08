Samsung pourrait monter les nouveaux processeurs redessinés de Qualcomm... pour la famille Galaxy S25

Aucune confirmation officielle n’a encore été donnée sur la manière dont seront les Snapdragon 8 Gen 3 et déjà des rumeurs circulent autour de la prochaine génération. Attention, cela pourrait également être un coup dur pour Samsung.

Les premières rumeurs sur les Snapdragon 8 Gen 4 commencent à arriver.

Il y a peu de temps, les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Samsung Galaxy Z Flip 5 ont été présentés et bien qu’une génération entière de dispositifs Galaxy S24 doive encore suivre, il y a déjà toute une série de rumeurs en cours concernant la famille Galaxy S25.

Selon SAMMobile, Samsung envisagerait d’utiliser les processeurs avec des cœurs redessinés qui seront inclus dans les Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, dont on s’attend à ce qu’ils fassent leurs débuts en 2025 et qui seront probablement présents dans une partie de sa gamme Samsung Galax S25.

Nouvelle lithographie, nouvelle architecture et un coup dur pour Samsung

D’après les informations actuellement disponibles sur les Snapdragon 8 Gen 4 (qui sont rares), ces puces seraient fabriquées en utilisant une lithographie de 3 nm et intègreraient les nouveaux cœurs Nuvia du fabricant californien, ce qui suggère que nous pourrions être confrontés à des processeurs allant jusqu’à 12 cœurs qui pourraient même être utilisés dans des ordinateurs portables avec une architecture ARM.

Ces cœurs marquent également l’abandon de l’architecture Cortex utilisée par ARM pour introduire une toute nouvelle architecture, conçue par Qualcomm, qui devrait permettre de créer des SoC plus rapides et plus efficaces.

D’après les informations actuellement disponibles, il est prévu que les téléphones Samsung ne disposent que de six cœurs : deux à haute performance et quatre destinés à améliorer l’efficacité énergétique du processeur.

Un autre aspect qui rend ces processeurs importants (en plus des cœurs Nuvia précédemment mentionnés) est qu’ils seront fabriqués avec une lithographie de 3 nm chez TSMC, ce qui indique que Samsung Foundry et sa lithographie de 3 nanomètres seraient totalement exclus de l’équation.

Nous rappelons que les ingénieurs de Nuvia ont été responsables de quelques puces révolutionnaires, comme les derniers processeurs d’Apple (dont la gestion de l’énergie est de 10, soit dit en passant). Qualcomm a acheté Nuvia en 2021, ce qui en a fait une partie intégrante de l’entreprise californienne.

Le média rapporte également que, en réponse à ce mouvement de Qualcomm, il y a des rumeurs suggérant que Samsung travaille sur un nouveau Exynos pour rivaliser avec les Snapdragon 8 Gen 4. Les Coréens ont beaucoup à améliorer (surtout en ce qui concerne la gestion de l’énergie), mais ils ont encore du temps pour y parvenir.

