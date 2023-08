Bill Gates lance une nouvelle et terrifiante prédiction : une « nouvelle bombe atomique » est très proche de parvenir.

Un nouveau type d’arme inconnue pourrait nous propulser vers une nouvelle course aux armements.

Le génie milliardaire affirme qu’une nouvelle arme en gestation provoquera une nouvelle escalade belliciste

En août 1945, deux bombes nucléaires ont frappé le Japon, marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale et changeant le monde à jamais. À partir de ce moment, toutes les puissances mondiales ont commencé à déployer de grands efforts pour posséder leurs propres armes nucléaires. La panique nucléaire qui en a résulté a été terrible et ses effets se font encore sentir aujourd’hui. Dans les guerres modernes, il y a toujours la crainte que quelqu’un puisse utiliser l’une de ces armes meurtrières à son avantage pour éliminer rapidement son rival. En réalité, nous pouvons même voir comment une bombe nucléaire affecterait notre ville.

Avec la sortie imminente d’Oppenheimer et la possibilité de voir l’horreur que ce scientifique a créée, Bill Gates s’est lancé avec une autre de ses réflexions et prédictions intéressantes : une nouvelle « bombe atomique » est sur le point d’arriver et il s’agit d’une arme totalement inconnue.

La nouvelle arme du futur

Oui, en effet, cela est lié à l’IA, comme à peu près tout sur quoi Bill Gates a concentré ses investissements et études de marché. Dans ce cas, il se réfère à une réflexion qu’il a menée sur son blog personnel, Gates Notes, où il a longuement parlé des risques et des avantages des IA.

Il existe un risque lié à l’échelle mondiale : une course aux armements où l’IA peut être utilisée pour concevoir et lancer des cyberattaques contre d’autres pays. Chaque gouvernement veut avoir la technologie la plus puissante pour pouvoir contrer les attaques de ses adversaires. Cet incitatif au développement de ne pas permettre à quelqu’un de dominer le tout peut conduire à une course pour créer de nouvelles et dangereuses cyber-armes. Tout pourrait être pire.

Ainsi, Gates a voulu souligner le nouveau monde dangereux qui pourrait se créer. Les IA peuvent contribuer à créer une nouvelle guerre froide dans laquelle les puissances développent des armes technologiques très puissantes qui pourraient détruire le monde entier. Ces armes peuvent se déplacer à travers le réseau sans avoir besoin d’être réelles, mais les dommages peuvent être incroyables. Créer une arme capable de « séquestrer » (ransomware) des données sensibles ou des infrastructures importantes des pays ennemis pourrait causer la mort de milliers voire de millions de personnes. En général, ce n’est pas un processus prometteur et il semble que Gates ait raison en disant que les choses se dirigent dans cette direction.

Nous avons déjà observé l’utilisation de ce type d’armes à plus petite échelle dans les conflits modernes. Il reste à voir jusqu’où cela peut aller une fois que les IA se seront définitivement implantées.

Gates pense que les nouvelles armes, avec un potentiel similaire aux bombes atomiques, seront les armes cybernétiques.

De plus, il assure qu’il y aura une course aux armements en raison de cela.

Tous les pays voudront avoir la plus puissante, créant ainsi des tensions entre eux et une possible guerre froide.

Évidemment, il a également beaucoup parlé des armes ayant un pouvoir destructeur plus visible, car les IA pourraient également participer à la course à la création d’armes nucléaires et biologiques. De plus, elles pourraient tomber entre de mauvaises mains, échappant ainsi au contrôle d’un État.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :