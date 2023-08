Ce iPad Pro avec puce M1 de dernière génération a un prix historique sur Amazon

Amazon baisse le prix de cet iPad Pro avec processeur M1 et 256 Go de stockage.

Amazon propose cet iPad Pro avec M1 à un prix historique

Si vous cherchez un nouvel iPad, vous avez de la chance. Amazon propose l’iPad Pro de 12,9 pouces avec processeur M1 à un prix fou : seulement 949 euros. Un excellent prix compte tenu de plusieurs choses : il s’agit de l’iPad Pro 2021, il a 256 Go de stockage et un processeur M1 de dernière génération. Tout cela fait de cet iPad Pro une meilleure option par communiqué au modèle lancé par Apple en 2022.

Pourquoi l’iPad Pro 2021 est-il une bonne option par communiqué au modèle de l’année dernière ? Eh bien, parce que les différences sont minimes et vous pouvez obtenir une excellente machine pour beaucoup moins cher. Cependant, cet iPad Pro M1 est un produit reconditionné, mais il est comme neuf, comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises.

Pourquoi acheter l’iPad Pro M1 ?

Cet iPad Pro est génial pour ceux qui veulent une toile pour créer. Il dispose d’un écran Liquid Retina de 2732 par 2048 pixels avec 12,9 pouces. Cet écran est également mini-LED et a un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour que tout soit magnifique et fluide. Il est agréable d’utiliser ce type d’écran qu’Apple a créé.

Par ailleurs, il est équipé du processeur M1 d’Apple. Tout ira rapidement, rien ne sera lent et vous aurez la possibilité d’utiliser des fonctionnalités exclusives de l’iPadOS comme Stage Manager ou la récemment lancée Final Cut Pro pour éditer des vidéos comme si vous le faisiez sur un Mac.

De plus, il dispose de 256 Go de stockage accompagnés de 8 Go de RAM, une combinaison parfaite. C’est beaucoup de stockage pour la grande majorité, vous obtiendriez donc un iPad Pro haut de gamme pour moins de 1000 euros et avec une grande remise étant donné que le prix de lancement de cet iPad les dépasse largement.

Enfin, cet iPad Pro avec processeur M1 dispose de Face ID, Mode Portrait, True Tone, Pro Motion, LiDAR ou une autonomie de navigation sur Internet de 10 heures. Toutes ces fonctionnalités font de cet appareil une excellente option si vous cherchiez un nouvel iPad Pro. N’oubliez pas que vous pouvez obtenir celui-ci, qui a M1, 12,9 pouces et 256 Go de stockage, pour 949 euros.

