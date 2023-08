« Aucun signe » qu’Apple lancera l’intelligence artificielle générative en 2024, affirme Actu

En juillet, nous avons appris par Mark Gurman qu’Apple teste en interne un chatbot AI génératif et que l’entreprise pourrait faire une « annonce significative liée à l’AI » en 2024. Actuellement, la dernière note d’analyse de Ming-Chi Actu prédit que les fonctionnalités AI génératives ne seront peut-être pas disponibles sur les appareils Apple pour les consommateurs l’année prochaine.

Publiée sur Medium ce matin, la dernière note de Actu comprend quelques prédictions sur les performances trimestrielles d’Apple, sur la réaction de son action à court terme, ainsi que quelques détails sur ses efforts en matière d’AI générative.

Tout d’abord, Actu souligne que le troisième trimestre fiscal d’Apple est sa « période creuse », de sorte que les ventes d’iPhone et les résultats financiers globaux seront naturellement plus bas. Cependant, si les services, les coûts des composants et les changements du taux de change ont été favorables, ainsi qu’un dépassement des prévisions de bénéfices par action de Wall Street, l’action d’Apple pourrait connaître un bond à court terme.

En ce qui concerne l’AI générative, Actu affirme que, étant donné que les progrès d’Apple dans ce domaine sont « nettement derrière ceux de ses concurrents », il ne s’attend pas à ce qu’Apple en parle beaucoup. Il poursuit en disant « À l’heure actuelle, il n’y a aucun signe qu’Apple intègrera l’AI edge computing et des produits matériels en 2024. »

Cela n’indique pas nécessairement que Actu pense que Gurman a tort en affirmant qu’Apple fera une annonce « importante » concernant l’AI en 2024, mais à ce stade, Actu ne voit pas probable que l’AI de nouvelle génération soit lancée sur les appareils Apple destinés aux consommateurs l’année prochaine.

En lien avec la manière dont l’action d’Apple pourrait se comporter après son appel aux résultats demain, Actu pense que l’AI n’aura pas d’impact positif sur le prix.

Actu pense également que la production et les expéditions de Vision Pro devraient être « assez limitées » pour 2024, ce qui n’aura pas non plus d’impact positif sur le prix de l’action d’Apple.

