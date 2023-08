C’est le pont le plus long du monde : il est en Chine et sa longueur est une véritable barbarie.

La taille de ce pont est spectaculaire, non seulement en longueur, mais aussi en hauteur.

La Chine n’est pas le seul pays à parier sur les mégastructures

La question des mégastructures est quelque chose qui suscite des passions. Beaucoup des meilleurs documentaires récents sont liés à elles et certains de ces documentaires sont gratuits en ligne. Aujourd’hui, c’est le tour de parler de l’une de ces mégastructures, qui est également le pont le plus long du monde. Il se trouve en Chine et il est vrai que sa taille est si gigantesque qu’elle surprend tous ceux qui l’admirent.

Le pont le plus long du monde

Le plus grand pont de la planète Terre se trouve également dans l’un des plus grands pays du monde : la Chine. Ainsi, l’infrastructure dont nous parlons est le pont Dayang-Kunshan, dont l’objectif est de relier Beijing (Pékin) et Shanghai de manière efficace pour le réseau de train à grande vitesse que le pays asiatique a développé ces dernières années. En réalité, la Chine est à l’avant-garde de ces technologies de transport. Le pont a une longueur colossale, énorme et monumentale à tous les égards, tant dans la hauteur qu’il atteint dans certains de ses profils que dans sa longueur, puisqu’il mesure 164,8 kilomètres.

Son utilité en tant que raccourci est indéniable, car il réduit de plus de la moitié un trajet qui durait autrefois plus de 4 heures. Cependant, il est également devenu une attraction touristique surprenante. Des milliers de visiteurs par an se rendent dans certains des endroits les plus impressionnants de cette infrastructure pour le photographier. Cela est en grande partie dû à la belle intégration qu’il a avec le paysage général. D’interminables terrasses fluviales de riz assistent imperturbables à l’implantation de cette structure gigantesque dans les zones environnantes. Il traverse également de grands marécages, des rivières et des lacs.

Il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes veuillent photographier et immortaliser cette œuvre. Qui, par ailleurs, n’a pas été bon marché du tout. Son prix avoisine les 8,5 milliards de dollars et la main-d’œuvre utilisée pour la construire s’élève à plus de 10 000 personnes. La partie la plus difficile a été celle du lac Chendong, où les ouvriers devaient travailler sur une énorme masse d’eau où ils ont placé des milliers de pieux en béton.

En réalité, en termes quantitatifs, nous avons affaire à une œuvre qui a coûté 51 millions de dollars par kilomètre et qui est soutenue par 2 000 piliers, 450 000 tonnes d’acier et 9 500 pieux en béton. Le pont est incroyablement résistant et a été mis à l’épreuve pour que tout sabotage intentionnel ou guerre ne mette pas fin à une infrastructure aussi précieuse. Du moins, c’est ce que le magazine EngineeringClicks assure.

La Chine est engagée depuis plusieurs décennies dans la création d’un système de transport ultrarapide très efficace et semble avoir permis une modernisation étonnante du pays. D’autre part, elle doit rivaliser avec d’autres pays dans sa lutte pour être l’un des constructeurs de structures géantes. Parmi eux, les pays du golfe Persique et Singapour sont ses principaux concurrents pour obtenir ces réalisations. De toute façon, l’objectif de ce pont est **d’améliorer la qualité de vie des habitants de deux villes aussi importantes que Pékin et Shanghai.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :