Apple cesse de signer iOS 16.5.1, empêchant le retour en arrière depuis iOS 16.6.

Apple arrête de signer iOS 16.5.1 : vous ne pouvez plus effectuer une rétrogradation depuis iOS 16.6.

Apple arrête de signer iOS 16.5.1

La semaine dernière, la société de la pomme a publié la version officielle d’iOS 16.6 pour résoudre certains problèmes et améliorer les performances et la stabilité des iPhone. Et ce qu’elle a fait maintenant, c’est cesser de signer sa version précédente, iOS 16.5.1, ce qui indique qu’il n’est pas possible de rétrograder depuis iOS 16.6 pour installer cette version.

iOS 16.5.1 a été lancé le 21 juin dernier avec une correction pour divers bugs, mais aussi pour remédier à deux vulnérabilités exploitées par des attaquants. Après cela, une réponse rapide de sécurité a également été lancée pour résoudre plus de problèmes de la version.

D’autre part, iOS 16.6 a également été lancé pour corriger 16 erreurs de sécurité liées à différentes catégories telles que FInd My, le Neural Engine ou encore WebKit il y a quelques semaines. Des vulnérabilités qui auraient également pu être exploitées, tout comme celles présentes dans iOS 16.5.

iOS 16.6 est peut-être l’une des dernières versions d’iOS 16 avant le lancement officiel d’iOS 17 avec des fonctionnalités que la plupart des utilisateurs attendent depuis longtemps. Cela indique également que les iPhone X et iPhone 8 sont sur le point de dire adieu aux mises à jour iOS.

Que indique le fait qu’Apple ait cessé de signer la version d’iOS 16.5.1 ? Cela indique que les utilisateurs ne pourront plus réinstaller cette version depuis iOS 16.6. Une ressource qui est largement utilisée par les utilisateurs qui rencontrent des problèmes avec la version d’iOS qu’ils exécutent. Cela indique également que nous ne tarderons pas plus de deux semaines à voir une nouvelle version d’iOS 16.6.

