Le nouveau compresseur d’air portable électrique Xiaomi 2 est désormais officiel à l’échelle mondiale : plus de puissance et moins de poids dans le compresseur le plus populaire de Xiaomi

Il s’est écoulé assez de temps depuis que Xiaomi nous a présenté en Chine le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, la version améliorée du compresseur portable le plus populaire du marché, qui arrive enfin de manière officielle sur le marché mondial, comme l’a confirmé la marque elle-même sur son site web.

Cependant, ce qui n’a pas encore pu être confirmé, c’est que ce produit arrivera en France et à quel prix, une information que nous devrons attendre quelques semaines, mais vu la chance qu’ont eu les générations précédentes de ce modèle, il est très probable qu’il finira par arriver.

L’autonomie et la vitesse de gonflage sont améliorées

Nous vous avons déjà parlé en détail de ce produit, mais il n’est pas inutile de vous dire quelles sont ses principales nouveautés par communiqué au Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S que nous avons actuellement en France. Par exemple, au niveau esthétique, il n’y a pas de différences, si ce n’est un poids et une taille réduits du produit lui-même, ce qui est appréciable pour le transporter plus facilement.

Cette modification n’a pas entraîné de perte de capacités internes, au contraire. En effet, ce nouveau modèle est capable d’offrir jusqu’à 25% de vitesse de remplissage en plus par communiqué à la version précédente, en plus d’une autonomie qui passe de 8 à 10 pneus de voiture.

Un autre détail intéressant est l’ajout d’un nouveau mode spécifique pour les trottinettes électriques. Ce mode peut être sélectionné à partir du panneau de commande du compresseur et est spécialement conçu pour avoir un meilleur contrôle du gonflage des pneus des trottinettes, car les capteurs précédents n’étaient pas aussi précis à cet égard.

Comme vous pouvez le voir, les améliorations sont évidentes par communiqué au modèle précédent, et il ne reste plus qu’à savoir quand il sera possible de l’acheter et à quel prix. Si nous prenons comme référence sa vente en Chine, sachez que ce produit coûte environ 26 euros, mais il est fort probable qu’une fois qu’il arrivera en France, il puisse coûter environ 50 euros.

Plus d’informations | Xiaomi Global

