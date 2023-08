Le prochain best-seller économique de POCO sera présenté cette même semaine : voici le POCO M6 Pro

POCO a révélé la date de présentation de son nouveau dispositif abordable, axé sur le segment d’entrée. Très bientôt, nous pourrons découvrir ses caractéristiques officielles, entre autres détails.

Le POCO M6 Pro 5G est sur le point d’arriver.

En septembre de l’année dernière, les POCO M5 et M5S ont été présentés, qui étaient destinés à devenir de grands succès de l’entrée de gamme grâce à leurs grands écrans et à une autonomie tout simplement spectaculaire. Et, comme toujours lorsqu’il s’agit de POCO, ces caractéristiques sont accompagnées d’un prix abordable pour toutes les bourses.

Comme nous venons de le dire, si POCO se caractérise par quelque chose, c’est par l’offre de terminaux de qualité à un prix raisonnable. Nous avons un guide d’achat exhaustif qui, si vous envisagez d’en acheter un, vous aidera à décider lequel correspond le mieux à vos besoins.

Cela dit, les successeurs des POCO M5 vont être présentés d’ici peu, comme le rapporte FoneArena. En effet, selon ce qui a été publié dans le média, il ne manque que quelques jours avant que ces dispositifs ne soient officiels.

POCO M6 Pro 5G, la nouvelle bête de l’entrée de gamme

D’après ce que nous avons pu savoir, il semble que ce téléphone soit un Redmi 12 5G qui a subi un processus de rebranding. Ce n’est pas quelque chose d’inhabituel chez les smartphones Xiaomi ; de nombreux smartphones POCO que nous pouvons obtenir sur le marché mondial sont des versions rebaptisées de terminaux exclusifs pour la Chine.

Et précisément grâce à cela, nous pouvons déjà connaître une partie de ses spécifications, du moins les plus importantes. Tout d’abord, nous savons qu’il disposera d’un écran FHD de 6,79 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le chipset sera un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, une certification IP53 de résistance à l’eau et à la poussière, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh.

En ce qui concerne la mémoire RAM et le stockage, il devrait être disponible en variantes jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur les couleurs dans lesquelles il sera disponible, mais une couleur verte a été vue et d’autres sont attendues à choisir, y compris le jaune POCO que beaucoup de ses terminaux portent maintenant.

Le 5 août prochain, le terminal sera présenté en Inde, où nous espérons obtenir plus de détails et enfin connaître son prix et sa disponibilité.

