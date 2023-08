Les nouveautés des Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 arrivent sur les modèles précédents avec One UI 5.1.1

La couche de personnalisation de Samsung aura de nombreuses améliorations.

Les smartphones antérieurs aux nouveaux modèles Z Flip5 et Z Fold5 recevront également la mise à jour de la couche de personnalisation.

Le 26 juillet dernier, nous avons pu voir bon nombre des nouveautés que la nouvelle gamme de pliables Galaxy Z allait nous apporter. Parmi elles, il y avait la couche de personnalisation One UI 5.1.1, qui, intégrée d’origine sur le Flip5 et le Fold5, commence maintenant à arriver également sur les modèles précédents, afin qu’ils disposent d’une expérience logicielle mise à jour selon les normes les plus élevées.

Nouveautés de One UI 5.1.1

One UI 5.1.1, la version la plus récente de la couche de personnalisation de Samsung, a travaillé sur de nombreux aspects par communiqué à la version précédente : résolution des erreurs, optimisation des performances, améliorations des applications et services intégrés, et un travail spécifique a été effectué pour améliorer le mode multi-tâches des appareils, qui, avec une RAM de plus en plus élevée et des écrans de grande taille, peuvent gérer simultanément différentes tâches sans aucun problème.

Ce système d’exploitation, qui est en phase bêta depuis plusieurs mois, est désormais disponible sur les Galaxy Z Flip5 et Fold5, donc l’arrivée de ces nouveautés sur les autres appareils Samsung devrait être imminente. Il convient également de rappeler que cette mise à jour sera pour tous les systèmes, et pas seulement un correctif exclusif à la gamme pliable Galaxy Z, de sorte que les Galaxy S les plus récents et d’autres modèles Galaxy A et Galaxy M le recevront également très bientôt. Cependant, elle arrivera d’abord sur les gammes haut de gamme.

Présent et futur de Samsung

Samsung a déjà de nombreuses années d’expérience dans le monde des smartphones. Depuis ses débuts, il a su se positionner à la pointe des systèmes Android avec la gamme Galaxy S, et aujourd’hui, aux côtés de cette mythique famille de téléphones, se trouve également la gamme pliable Galaxy Z. Ainsi, Samsung dispose actuellement d’un système flagship bifacial, avec le S23 Ultra et le Fold5 comme principaux représentants de l’entreprise sud-coréenne.

L’entreprise a su faire les choses de manière à devenir aujourd’hui le principal vendeur de smartphones dans le monde, dominant dans les téléphones haut de gamme, mais avec une forte présence également dans les gammes moyennes et basiques. Actuellement, il leur reste à continuer de travailler sur les modèles de 2024 tandis que les Galaxy S23 et les Galaxy Z5 continuent de dominer les ventes de téléphones haut de gamme. En réalité, Samsung est déjà en train de créer les puces les plus efficaces à ce jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :