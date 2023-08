Les pliables qui ne l’ont jamais été : voici les prototypes que Samsung a utilisés pour les Z Flip 5 et Z Fold 5

Des courbes arrondies, des changements de ratio ou de matériau sont quelques-uns des changements qui ont été abandonnés lors de la création des téléphones mobiles.

C’est le design final du Samsung Z Flip 5

Nous connaissons déjà les nouveaux Samsung Z Flip Z et Z Fold 5, mais récemment nous avons découvert les prototypes de design qui ont été abandonnés. Lors de la conception d’un nouveau dispositif portable, de nombreux styles sont proposés, la plupart sont rejetés et seul un est choisi comme définitif. Ce sont ces prototypes Z Flip 5 et Z Fold 5 qui ont été abandonnés en cours de route.

Le journaliste technologique Ray Wong a partagé sur son compte Twitter les prototypes abandonnés par Samsung. L’un des aspects les plus frappants est l’exploration de certains ratios d’aspect plus larges, tels que 22:9, 21:9 ou 19,5:9. Finalement, le Galaxy Z Fold 5 a été lancé avec un ratio de 23,1:9, ce qui indique que son design est long et étroit, ce qui a plu à de nombreux utilisateurs tandis que d’autres préféraient quelque chose de similaire au Pixel Fold de Google, dont le ratio est de 17,4:9, beaucoup plus carré une fois déplié.

D’autres ratios d’aspect que Samsung a envisagés pour le Galaxy Z Fold 5 Lequel préférez-vous ?#SamsungUnpacked https://t.co/cgUh97AHtW pic.twitter.com/Voe1ColqCe — Ray Wong (@raywongy) 27 juillet 2023

D’autre part, on peut également constater que la marque coréenne a expérimenté avec les matériaux et les formes de ses téléphones. Dans un tweet du journaliste, nous pouvons voir comment avant de se décider pour le design final des Z Flip 5, ils ont testé d’autres matériaux et designs, certains plus mats tandis que d’autres sont plus cristallins, presque miroirs. Finalement, certaines modifications, comme les courbes arrondies, ont été abandonnées.

J’ai également vu ces superbes couleurs, matériaux et finitions pour les prototypes du Samsung Galaxy Z Flip 5 Il y a tellement de choses qui entrent dans la conception des produits. J’adore juste regarder ce genre de choses! J’en aurai bientôt plus sur le design de Samsung pour les pliables! #SamsungUnpacked pic.twitter.com/CSj97laP3v — Ray Wong (@raywongy) 27 juillet 2023

Avec ses rejets et ses incorporations, les Samsung Z Flip 5 et Z Fold 5 cherchent à modifier notre façon de nous connecter avec notre téléphone. Leur pliabilité leur confère une polyvalence que n’ont pas les appareils traditionnels à écran fixe. Grâce à elle, nous pourrons naviguer sur Google Maps ou nous concentrer avec l’appareil photo pour voir comment nous nous rendons à un rendez-vous, par exemple, sans avoir besoin de le déplier. Seul le temps nous dira si les changements étaient judicieux.



