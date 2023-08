Une montre tout-puissante qui fait encore chuter son prix : conception ultrarésistante, GPS et cerveau Qualcomm

Les deux écrans, le processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100 et le logiciel Wear OS se distinguent sur cette excellente smartwatch avec une réduction de 100 euros.

Grâce à sa conception ultra-résistante, cette smartwatch est prête à survivre à toutes vos aventures // Image : .

Si vous voulez vous procurer l’une des meilleures montres intelligentes du marché, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS doit absolument figurer sur votre liste d’alternatives. Cette smartwatch respire la qualité grâce à des caractéristiques comme ses deux écrans, son design ultra-résistant et son processeur Snapdragon Wear 4100. La bonne nouvelle est que cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS bénéficie d’une réduction spéciale qui vous permet de l’acheter pour seulement 199 euros sur Amazon en utilisant le coupon de réduction de 30 euros disponible actuellement.

Le prix de vente conseillé de cette montre intelligente polyvalente est de 299,99 euros, vous économisez donc 100 euros en l’achetant maintenant. Il vous suffit d’activer la case à cocher « Appliquer le coupon de 30€ » et de procéder à l’achat pour voir son prix baisser jusqu’à 198,54 euros précisément. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, sachez que vous recevrez cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS chez vous en quelques heures sans frais supplémentaires de livraison.

La montre intelligente que nous vous recommandons est à 199,99 euros sur Miravia, tandis qu’elle atteint 250 euros sur PcComponentes. Par conséquent, Amazon est le meilleur store pour acheter une TicWatch Pro 3 Ultra GPS que nous avons analysée et que nous connaissons très bien. Les semaines d’essai nous ont permis de découvrir ses nombreux points forts que nous allons vous expliquer dans les lignes suivantes.

Achetez la TicWatch Pro 3 Ultra GPS avec une réduction de 100 euros

La TicWatch Pro 3 Ultra GPS est une montre intelligente conçue pour survivre à toutes vos aventures, même les plus extrêmes. Elle bénéficie d’un design ultra-résistant et bien construit qui résiste aux fortes températures, aux immersions dans l’eau et aux chocs violents. L’écran est également très résistant, protégé par un verre Gorilla Glass DX particulièrement résistant aux chocs et aux rayures.

La particularité de l’écran de la TicWatch Pro 3 Ultra GPS est qu’il dispose en réalité de deux panneaux différents. D’un côté, l’écran AMOLED habituel en couleurs avec une résolution de 454 x 454 pixels, qui offre une très bonne visibilité et une grande qualité. Et de l’autre côté, vous trouverez un écran transparent (technologie FSTN) en noir et blanc, qui est très utile pour prolonger la durée de vie de la batterie, jusqu’à 45 jours d’utilisation.

Pour profiter pleinement de la montre intelligente, il est préférable de la connecter à votre téléphone portable. Vous pourrez ainsi recevoir et passer des appels téléphoniques depuis la montre elle-même, voir les derniers messages que vous avez reçus sur WhatsApp ou consulter les informations météorologiques. De plus, vous pourrez visualiser avec plus de précision les données obtenues par les capteurs de l’appareil en termes de sport et de santé.

Les performances de cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS sont toujours optimales, avec un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100 qui offre de bonnes performances. Le système d’exploitation est Wear OS, ce qui vous permet d’accéder au Play Store pour télécharger des applications, ainsi que d’utiliser la technologie NFC pour payer vos achats avec la montre intelligente elle-même.

Si vous la portez toute la journée, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS agira comme un podomètre et comptera tous vos pas. De plus, elle propose des dizaines de modes sportifs différents pour suivre votre activité physique. Comme son nom l’indique, elle est équipée du GPS, vous n’aurez donc pas besoin de prendre votre téléphone pour enregistrer votre itinéraire lorsque vous faites du sport en extérieur.

D’autre part, la montre intelligente est très bien équipée en termes de santé. Elle est équipée d’un capteur de fréquence cardiaque qui fonctionne toute la journée, d’un moniteur d’oxygène dans le sang et analyse même votre sommeil. Tout cela peut être fait pendant 2 jours d’affilée avec une seule charge de sa batterie de 577 mAh, c’est l’autonomie qu’elle offre lorsque vous l’utilisez au maximum. Si vous êtes moins intense dans son utilisation, son autonomie sera plus longue.

Voir l’heure, passer des appels téléphoniques, suivre vos entraînements, payer vos achats… Cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS a de multiples utilisations, et elle les accomplit toutes de manière optimale. C’est pourquoi nous vous recommandons de profiter de cette occasion et de l’acheter sur Amazon pour seulement 199 euros. Attention, le coupon n’est disponible que jusqu’au jeudi 3 août, vous n’avez pas beaucoup de temps pour bénéficier de la réduction.

