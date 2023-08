YouTube te permettra de transformer des vidéos horizontales en Shorts

YouTube a mis en place de nouvelles fonctionnalités pour renforcer Shorts, l’une d’entre elles vous permettra de convertir n’importe quelle vidéo horizontale en verticale.

Avec ce changement, YouTube cherche à rivaliser avec TikTok

YouTube souhaite rivaliser avec TikTok, c’est pourquoi il renforcera Shorts. La plateforme vidéo vient d’annoncer de nouvelles fonctionnalités pour cette section, l’une des plus importantes étant la possibilité de convertir des vidéos horizontales en verticales. Ainsi, les créateurs de contenu n’auront pas besoin d’utiliser un programme ou une application externe pour cette tâche.

Comme indiqué dans son blog, ces changements arriveront au cours des prochaines semaines. Nous ne savons pas encore exactement comment nous pourrons changer un format vidéo horizontal en vertical, mais en principe, il suffirait de sélectionner la vidéo souhaitée, puis de choisir le cadre et son zoom. Nous pourrons également mettre en évidence des parties spécifiques tout en ignorant celles que nous ne voulons pas voir à l’écran.

En direct, collaborations et stickers

Pour rivaliser avec TikTok, YouTube a pour objectif de permettre à ses utilisateurs d’interagir entre eux. La plateforme de Google tentera de le faire grâce à des stickers de questions-réponses, très similaires à ceux d’Instagram, et des diffusions en direct, dans lesquelles le créateur de contenu pourra non seulement se montrer en direct, mais pourra également lire les commentaires laissés par ses abonnés.

Au total, YouTube a annoncé 6 nouvelles fonctionnalités et a promis d’en annoncer davantage prochainement. En plus de la possibilité de convertir des vidéos horizontales en verticales, des stickers et des diffusions en direct, il permettra également à ses utilisateurs de collaborer entre eux. Pour ce faire, il activera un bouton appelé « Remix », qui apparaîtra après avoir sélectionné « Collab » dans un short. À partir de là, vous pouvez choisir un extrait d’une autre vidéo pour créer votre propre contenu. D’autres changements mineurs incluent la possibilité de sauvegarder les shorts dans une playlist et de copier le son d’autres vidéos pour le réutiliser.

Si la fonctionnalité permettant de convertir les vidéos horizontales de YouTube en vidéos verticales n’est pas encore disponible, car elle nous parviendra dans les semaines à venir, d’autres fonctionnalités, comme la possibilité de sauvegarder des shorts, sont déjà disponibles. Par ailleurs, l’option de collaboration n’est pas encore arrivée aux utilisateurs d’Android, mais elle est déjà disponible pour les utilisateurs d’iPhone.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :