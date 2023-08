Si ton iPhone a l’application Twitter avec l’ancien logo, il est possible que tu gagnes de l’argent

Il y a des utilisateurs qui vendent leurs iPhone avec l’application Twitter sans mise à jour.

Les récents changements sur Twitter suscitent des engouements et des réticences. Il y a quelques jours, nous avons vu comment les applications du réseau social pour iOS et Android ont complètement changé, ainsi que la page de l’application sur l’App Store d’Apple. Bien qu’il soit possible de conserver l’ancien logo grâce à l’application Raccourcis de l’iPhone, d’autres personnes proposent une autre solution : vous vendre un iPhone à un prix exorbitant avec l’application Twitter installée et l’ancien logo.

Quoique tout ait commencé comme une plaisanterie devenue virale où un utilisateur a publié qu’il vendait son iPhone avec l’application Twitter non mise à jour, c’est-à-dire sans le X, et ce pour beaucoup d’argent, il est vrai que d’autres personnes ont pris cette blague au sérieux et ont mis leurs appareils en vente.

En effet, certains utilisateurs d’iPhone qui n’ont pas mis à jour leur application Twitter et qui ont encore l’ancien logo et nom, vendent leurs téléphones sur des sites de revente comme eBay. Parmi les modèles mis en vente, il y a une annonce qui propose un iPhone 11 Pro Max pour 25 000 dollars.

Cela a provoqué un déluge de publications sur le réseau social d’utilisateurs annonçant la vente de leurs iPhone avec l’ancienne application Twitter installée. Bien que dans ce cas, beaucoup sont de nature grotesque. Cependant, ce ne serait pas la première fois que quelque chose de ce genre est vendu chez Apple pour beaucoup d’argent. Récemment, il y a une enchère où un chèque d’Apple est sur le point d’être vendu pour plus de 50 000 dollars.

En 2020, il s’est également passé quelque chose de similaire avec les personnes qui vendaient des iPhone avec l’application Fortnite installée pour 10 000 dollars après son retrait de l’App Store en raison du non-respect des règles par Epic Games. Enfin, nous avons l’exemple des iPhone qui ont été vendus avec le mythique jeu Flappy Bird après sa suppression des stores par le développeur.

