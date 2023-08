Ce sont mes accessoires préférés de Xiaomi lorsque je voyage en voiture

Actuellement que nous sommes en vacances, beaucoup d’entre nous utilisons notre voiture pour voyager ou parcourir de longues distances. C’est pourquoi il est fortement recommandé de pouvoir profiter de différents accessoires pour que l’utilisation de notre téléphone portable soit totalement sûre et fonctionnelle pendant tout le trajet, car beaucoup d’entre nous l’utilisent comme GPS ou même comme lecteur de musique.

En réalité, Xiaomi propose dans son vaste catalogue différents produits qui rendront notre vie beaucoup plus facile dans ce genre de situations, c’est pourquoi dans ce post nous allons vous dire quels sont nos favoris et ceux que nous considérons les plus utiles pour voyager avec le plus grand confort possible.

Xiaomi 67W Car Charger USB-A Type-C

Peu importe le téléphone que vous avez dans votre poche, avoir de la batterie pendant tout le voyage est essentiel pour que nous puissions atteindre notre destination si nous utilisons Google Maps ou une autre application similaire avec un itinéraire défini. Ce type d’applications consomme beaucoup d’énergie de nos appareils, il est donc très facile de s’épuiser rapidement.

C’est pourquoi nous pensons que le Xiaomi 67W Car Charger USB-A Type-C est l’option idéale à intégrer dans notre voiture, non seulement parce qu’il dispose de deux ports USB pour charger deux téléphones portables en même temps, mais aussi parce qu’il est compatible avec la charge rapide de 67 W de Xiaomi, ce qui nous permettra de recharger rapidement la batterie sans avoir besoin d’une prise secteur conventionnelle.

Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’un chargeur que nous devrons brancher sur l’allume-cigare de la voiture et, en plus, le meilleur, c’est que l’achat inclut un câble USB-C vers USB-C afin que nous n’ayons pas à l’acheter séparément, une merveille complète qui ne coûte que 39,99 euros.

Xiaomi 67W Car Charger Cargador Coche 2X USB-C + Cable USB-C Negro

Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger

Le chargeur dont nous venons de parler a une très bonne puissance de charge, mais nous devrons acheter un support séparé pour pouvoir placer notre téléphone portable comme un GPS dans notre voiture. C’est pourquoi nous voulons également vous recommander le Xiaomi Mi 20W Wireless Car Charger, un chargeur sans fil qui intègre déjà ce support pour grille directement dans son corps.

Pour en profiter au maximum, nous devrons avoir un téléphone portable compatible avec la charge sans fil selon la norme Qi, mais la plupart des Xiaomi haut de gamme récents l’intègrent. Ce produit est fabriqué en plastique et en verre et comprend un adaptateur pour prise 12 volts ainsi qu’un câble USB-C pour alimenter le chargeur lui-même, qui a une puissance maximale de 20 W.

Enfin, il est également important de souligner que le système de fixation du téléphone est entièrement automatique et que nous n’aurons rien à toucher, ce qui est incroyable en termes de confort. Le prix ? Pour seulement 29,99 euros, vous pouvez l’acheter sur le site officiel de la marque.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S

Beaucoup de kilomètres au volant, des températures élevées sur l’asphalte, etc. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles il faut faire très attention aux crevaisons que peuvent subir les pneus de notre véhicule, il est donc important d’avoir un compresseur d’air qui puisse résoudre le problème et nous permettre d’arriver à notre destination le plus rapidement possible.

C’est pourquoi nous pensons qu’il est essentiel de vous recommander le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, un compresseur portable qui ne prend pratiquement pas de place et qui peut nous sauver plus d’une fois. Ce produit fonctionne sans câbles grâce à sa batterie intégrée qui peut être rechargée via USB-C et peut gonfler jusqu’à huit pneus de voiture sans avoir à être rechargé.

De plus, il offre une puissance de gonflage allant jusqu’à 15 litres par minute ainsi qu’un nouveau capteur de haute précision qui supporte des pressions allant jusqu’à 150 psi, ce qui nous permettra d’avoir une expérience optimale pour son prix, qui est d’ailleurs de seulement 39,99 euros sur le site officiel de la marque en France.

Xiaomi Compresor de aire eléctrico portátil 1S operado por batería/bomba de aire (0.2-10.3 bar/3-150 PSI, 5 modos, batería de 14.8 Wh, carga USB-C, pantalla digital, Integr. Luz LED)

