Voici les meilleures photos prises avec l’iPhone depuis le début de 2023.

Les IPPAWARDS 2023 choisissent les meilleures photos prises avec un iPhone de l’année 2023

Comme chaque année, les IPPAWARDS ont de nouveau eu lieu, les prix qui sélectionnent les meilleures photos prises avec des appareils iPhone de l’année en cours. L’édition 2023 est la seizième de ces prix qui, depuis 2007, ont contribué à soutenir les carrières de certains photographes du monde entier.

Les « Oscars » de la photographie mobile nous ont laissé avec quatre gagnants, dont les photos ont été sélectionnées par le jury comme les meilleures parmi toutes celles présentées au concours.

Meilleure photo avec un iPhone de l’année : Iván Silva, iPhone 12 Pro

Cette photo prise à Arandas, Jalisco, au Mexique, a été choisie comme la gagnante du Grand Prix des IPPAWARDS 2023.

Photographe de l’année, 1ère place : Thea Mihu, iPhone 12 Pro Max

Le premier prix du photographe de l’année a été décerné à l’Allemand Thea Mihu pour cette photo prise avec son iPhone 12 Pro Max à HaNoi, au Vietnam.

Photographe de l’année, 2ème place : Sasa Borozán, iPhone 13 Pro

Le deuxième photographe de l’année a été choisi pour cette photo du Bosnien Sasa Borozán, intitulée « Taming Waves » et prise en Croatie.

Photographe de l’année, 3ème place : Derek Hager, iPhone X

La photo, intitulée Tucson Morning d’après la ville du Texas où elle a été prise, a permis à Derek Hager de remporter le troisième prix du photographe de l’année.

Il est intéressant de noter que, parmi les quatre images gagnantes, aucune n’a été prise avec les derniers modèles d’iPhone, les iPhone 14 et 14 Pro, ce qui montre clairement que l’expérience, la créativité et la technique du photographe sont beaucoup plus importantes que la technologie cachée derrière les lentilles.

En plus des quatre photos gagnantes, il est possible de voir sur le site des IPPAWARDS les autres images sélectionnées comme les meilleures dans les différentes catégories, dont Abstrait, Paysage, Paysage urbain, Architecture, Animaux, Enfants, Style de vie, Nature, Gens, Portrait, Nature morte, Série, Voyages et « Autre ».

Enfin, il convient de mentionner que l’appel à candidatures est déjà ouvert pour participer à la dix-septième édition des prix, dont les gagnants seront annoncés au cours de l’année prochaine 2024, lorsque les nouveaux iPhone 15 seront déjà parmi nous depuis quelques mois. La participation coûte à partir de 5,50 dollars et augmente en fonction du nombre de photos auxquelles vous souhaitez participer.

