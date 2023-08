Monstrueuse télévision Samsung de 65 pouces à 650 euros de chute pour une durée très limitée

Cette télévision intelligente du fabricant coréen est équipée de la technologie QLED, d’un design fin et de la promotion de l’année.

Promotion spectaculaire pour une télévision à succès

Vous avez besoin de remplacer votre télévision par un modèle plus grand et impressionnant ? Eh bien, vous êtes chanceux, car jusqu’au 7 août, vous pouvez obtenir des prix exceptionnels chez MediaMarkt, et pas seulement sur les télévisions. Mais aujourd’hui, je vous recommande d’acheter la télévision Samsung Q70B en version 65 pouces, une taille très adaptée à la grande majorité des salons.

Aujourd’hui, elle est à vous pour seulement 1449 799 euros chez MediaMarkt, soit une réduction de 650 euros par communiqué à son prix de lancement. Il s’agit du modèle 2022 de la série 7 de Samsung, que vous pouvez également trouver sur Amazon pour 1154 euros. Préparez l’espace dont vous aurez besoin. Elle a un design très fin, un panneau fluide et est compatible avec les meilleures technologies d’image et de son actuelles.

Samsung TV Q70B (65″)

Achetez cette smart TV Samsung à un prix historique

Cette grande télévision Samsung est équipée d’un panneau LCD avec une technologie VA capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Elle dispose d’une luminosité de 550 nits avec des pics plus élevés, largement suffisante pour une télévision d’intérieur. Elle est dotée de la technologie QLED propre à Samsung, qui met en valeur les couleurs avec une luminosité accrue. Elle est également compatible avec le HDR10+ et le HLG, donnant une seconde vie aux scènes sombres.

En ce qui concerne le son, elle est équipée de deux haut-parleurs d’une puissance maximale totale de 20 W RMS. Ils sont compatibles avec le son Dolby Digital Plus. Bien qu’ils sonnent très bien et avec un volume élevé, je recommande toujours d’installer un système audio externe pour les moments où vous voulez vous sentir comme au cinéma.

Étant une télévision Samsung, elle est livrée avec le système d’exploitation Tizen 7.0. Il s’agit d’un système très facile à utiliser, avec toutes les applications que vous pouvez imaginer, ainsi que des jeux. Vous pourrez profiter de votre abonnement à Prime Video, Disney+, Apple TV+ ou HBO Max, ainsi que d’autres services de musique tels que Spotify ou Amazon Music. Les assistants Bixby, Alexa ou Google Assistant vous aideront à trouver le contenu que vous souhaitez en quelques secondes.

En ce qui concerne la connectivité, du côté sans fil, nous avons le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.2, pour rester connecté au réseau de manière stable et utiliser nos écouteurs sans fil pour regarder des films et des séries en toute intimité. En termes de ports, cette smart TV est dotée de 4 HDMI 2.1, 2 USB-A, d’une sortie optique audio numérique, d’une entrée réseau RJ45 et d’une entrée séparée pour la télévision et le satellite.

Malgré sa finesse, elle ne mesure que 2,57 cm d’épaisseur et pèse 21,4 kg sans le pied. Pour l’accrocher au mur, vous aurez besoin d’un support VESA de 400 x 300 mm compatible. Cette smart TV intègre une mémoire de 8 Go, ce qui est suffisant pour stocker les applications que vous utilisez au quotidien.

Samsung TV Q70B (65″)

Enfin, elle peut également être une bonne télévision pour jouer avec les consoles de dernière génération ou pour la connecter à un PC, car son temps de réponse n’est que de 11 ms. Le panneau est anti-reflet et son IA intégrée peut convertir tout contenu inférieur en résolution 4K.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

