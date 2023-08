Les Pixel de Google se vendent mieux que jamais aux États-Unis

Google est la seule marque de téléphones mobiles qui a réussi à croître aux États-Unis au cours de l’année 2023.

Voici le séduisant Pixel 7 Pro, le nouveau fleuron « made by Google ».

Avec les Pixel 7, le géant Google a atteint en 2022 le niveau de raffinement que nous attendions tous en les voyant concurrencer les porte-étendards du marché Android. En effet, Google ne se soucie plus de perdre des parts de marché chez ses partenaires en entrant dans la bataille d’un catalogue mature et offrant des options pour tous les goûts.

En réalité, le bon niveau affiché par Google à tous les niveaux, tant avec le Pixel 7 qu’avec le Pixel 7 Pro, et pas seulement en photographie mobile où son traitement d’image a toujours été très performant, a fait en sorte que la marque de Mountain View soit désormais considérée par la plupart des personnes lors de l’achat d’un nouveau téléphone, même s’il s’agit des modèles les plus coûteux du marché.

En effet, selon nos collègues d’Android Authority qui ont suivi une analyse du marché publiée par le cabinet de conseil Counterpoint Research, il semblerait que même Apple ne soit pas épargné par un marché en recul aux États-Unis, Google étant la seule marque de smartphones à avoir réussi à croître au cours de l’année 2023 en termes de ventes de téléphones mobiles.

Il est évident qu’il y a toujours un truc, et c’est qu’Apple a largement absorbé le succès de 2022 avec les iPhone 14 et ses fans attendent déjà une nouvelle génération qui arrivera bientôt, dans quelques semaines après l’été, tandis que de son côté, Google a commencé son parcours à partir de niveaux de part de marché très bas, ce qui lui permet de croître plus facilement en vendant quelques milliers d’unités supplémentaires.

Les chiffres ne mentent pas et Google est la seule marque de téléphones mobiles à avoir réussi à croître en 2023 aux États-Unis, bien que le truc soit que sa part de marché était très faible et qu’il est plus facile de croître à partir de ces niveaux.

Comme vous pouvez le voir, le communiqué des experts de Counterpoint montre un recul énorme du marché des téléphones mobiles aux États-Unis, qui a chuté de pas moins de 24% d’une année sur l’autre, toutes les marques étant en baisse, à l’exception de Google, qui a vendu 2% de téléphones Pixel de plus au deuxième trimestre et a connu une croissance de 48% sur un an.

Quoi qu’il en soit, Google ne devrait pas faire la fête à Mountain View, car ses téléphones ont toujours une part de marché encore minuscule de 3% aux États-Unis. Cette part de marché place Google à égalité au quatrième rang aux côtés du fabricant chinois TCL.

Counterpoint affirme que le succès de Google repose sur les bonnes ventes du Pixel 6a, son téléphone le plus équilibré en termes de prix et de performances, ainsi que sur l’accueil positif réservé au Pixel Fold aux États-Unis, sans aucun concurrent d’Apple avec lequel rivaliser.

En ce qui concerne la firme à la pomme, sa position de leader reste incontestée avec une part de marché de 55%, en baisse de seulement 6% d’une année sur l’autre dans un contexte de pertes plus importantes au niveau mondial, Samsung par exemple ayant perdu 37% pour atteindre une part de marché de 23% et se classer en deuxième position.

Il semble que les États-Unis restent le pays de l’iPhone et un territoire entièrement dominé par Apple, car si l’on y regarde de plus près, malgré la baisse, le géant de Cupertino continue de gagner des parts de marché car les autres chutent encore plus fort… Curieux !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :