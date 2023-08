La nouvelle bête de Redmi a déjà une date de présentation : le Redmi K60 Ultra et sa puce Mediatek brutale seront bientôt une réalité.

Après une période pendant laquelle Xiaomi n’annonçait pas d’événement de présentation important, la marque revient en force. En réalité, c’est la société elle-même qui a confirmé à travers son profil officiel sur Weibo que demain même (3 août 2023) à 8h00 en France, nous pourrons découvrir son nouveau fleuron de la gamme Redmi.

On ne sait toujours pas quel sera le nom mystérieux de cet appareil, mais tous les rumeurs indiquent que ce sera le nouveau Redmi K60 Ultra que nous pourrons découvrir dès demain. De plus, il arrivera avec un processeur Mediatek qui promet une expérience de premier ordre, comme cela a été le cas ces dernières années.

Dimensity 9200+ de MediaTek pour rivaliser au plus haut niveau de l’univers Android

Comme nous l’avons dit, Xiaomi a annoncé cet événement à travers une affiche promotionnelle sur laquelle nous pouvons voir trois noms : Redmi, Mediatek et Pixelworks. Ce dernier correspond à une puce dédiée à l’écran de l’appareil pour améliorer l’expérience visuelle du panneau, une technologie peu connue que nous pourrons découvrir en détail dès demain.

De plus, selon ce que nous avons pu lire sur GizmoChina, tout indique que le processeur équipant le nouveau Redmi K60 Ultra sera le Mediatek Dimensity 9200 Plus, une puce qui succèdera au Dimensity 9200 en apportant une puissance et des fonctionnalités supplémentaires qui offriront une expérience encore meilleure que ce que nous avions jusqu’à présent.

Pour l’instant, nous ne pouvons pas vous en dire plus sur cet événement, car on ne sait pas du tout si nous verrons d’autres appareils comme la Redmi Pad 2 ou d’autres modèles de Redmi. Rappelons que ce mois d’août, nous pourrons également découvrir le tant attendu Xiaomi Mix Fold 3, donc il y a un mois assez chaud à venir dans le catalogue de Xiaomi.

