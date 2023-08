Tu peux maintenant éviter que tout le monde sache que tu paies pour Twitter Blue

Le nom et le logo de Twitter ne sont pas les seules choses qui ont changé ces derniers jours sur le réseau social. La société appartenant à Elon Musk a apporté quelques autres modifications à sa plate-forme, du thème par défaut de l’application à une option permettant de télécharger les vidéos téléchargées par les autres utilisateurs.

Actuellement, le réseau social précédemment connu sous le nom de Twitter a ajouté une autre option destinée aux utilisateurs abonnés à Blue. Et ironiquement, la fonction vise à cacher le symbole indiquant qu’un utilisateur est abonné au service payant : le badge de vérification.

Plusieurs utilisateurs du réseau social ont signalé le changement qui est récemment arrivé sur la plateforme. Comme on peut le voir dans les captures d’écran partagées dans le tweet inséré ci-dessous, une nouvelle option incluse dans les paramètres de « Blue » permet de masquer le badge de vérification, de sorte que les autres utilisateurs ne pourront pas savoir que l’utilisateur paie pour ce service.

the ability to hide your checkmark from X Blue is now live, just popped up for me pic.twitter.com/nk2EwnZm2a

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 2 août 2023