Réduction de 100 euros sur ces écouteurs Pro de Xiaomi avec réduction de bruit et son professionnel

Son parmi les meilleurs du catalogue du fabricant chinois en ce qui concerne les écouteurs.

En plus de leur design raffiné, les Xiaomi Buds 3T Pro cachent une grande technologie sonore à l’intérieur.

Si vous voulez des écouteurs sans fil de qualité à un prix abordable, n’hésitez pas, Xiaomi propose un large choix de modèles pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Aujourd’hui, je voudrais mettre en avant une offre sur le site officiel, où vous pouvez obtenir les Xiaomi Buds 3T Pro pour seulement 169,99 69,99 euros. Cela représente une réduction de 100 euros par communiqué à leur prix de lancement.

Vous pouvez également vous procurer ces écouteurs sur Amazon, mais pour 83 euros pour la version la moins chère. Le fabricant chinois s’est fixé pour objectif de mettre les bâtons dans les roues de tout le marché, car ces Buds 3T Pro sont au niveau d’autres modèles de 150-200 euros tels que les AirPods 3 ou les Google Pixel Buds Pro. Bonne autonomie, excellent son et annulation de bruit de haut niveau.

Obtenez les meilleurs écouteurs Xiaomi avec une réduction de 100 euros

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’achèterais personnellement ces écouteurs Xiaomi Buds 3T Pro dès maintenant sur le site officiel. N’oubliez pas que vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît le plus (noir, blanc ou vert), ce qui n’est pas aussi facile dans les autres stores.

Équipés d’un diaphragme dynamique ultra sensible, de deux aimants de néodyme et d’un diaphragme DLC à haute dureté, ces écouteurs offrent un son puissant et détaillé. La sensibilité dynamique améliorée permet aux nuances les plus subtiles de votre musique préférée d’atteindre vos oreilles, offrant ainsi une expérience auditive enrichissante.

Les Xiaomi Buds 3T Pro sont équipés de la dernière génération du codec LCDC 4.0, offrant une expérience audio de haute qualité. Avec une fréquence d’échantillonnage de 96 kHz en haute définition et un audio HiFi, vous profiterez d’un son clair et sans perte de qualité. Cette combinaison garantit une expérience d’écoute sans fil exceptionnelle.

Avec une réduction de bruit de 40 dB, les Xiaomi Buds 3T Pro vous permettent de profiter du calme même dans les endroits bondés. Cette technologie avancée peut réduire le bruit de fond de manière impressionnante, ce qui vous aide à bloquer les distractions.

Grâce à la technologie innovante d’annulation de bruit adaptative, ces écouteurs surveillent en temps réel le niveau et le type de bruit de l’environnement. Ils sélectionnent automatiquement le mode d’annulation de bruit le plus adapté pour vous offrir une expérience auditive optimale et personnalisée.

Les Xiaomi Buds 3T Pro offrent une autonomie de batterie pouvant atteindre 6 heures avec une seule charge. De plus, l’étui de charge inclus ajoute jusqu’à 24 heures d’utilisation. L’étui est compatible avec la charge sans fil Qi, vous pouvez donc utiliser n’importe quelle base de chargement avec ce type de charge et vous passer de câbles.

Ces écouteurs sont certifiés IP55, ce qui les rend résistants à l’eau et à la poussière. Vous pouvez les emmener avec vous sans vous soucier des conditions météorologiques ou des conditions extérieures, car ils sont conçus pour résister à différentes situations. Profitez de cette offre exceptionnelle sur le site officiel de Xiaomi, car elle ne se répétera pas très souvent.

