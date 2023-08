Cette IA a seulement besoin d’une phrase pour créer des audios complets.

Les applications de cette IA sont très étendues, mais elles seront principalement axées sur le monde de la musique.

Les IA sont également entrées dans le monde de la musique

L’ère de la génération par IA est arrivée dans tous les coins. Depuis l’arrivée de GPT-4, nous avons vu ce qu’il était possible de faire avec une IA. Sa intelligence a surpris tant les initiés que les étrangers, étant encore plus raffinée que la déjà incroyable GPT-3 avec laquelle elle différait et présentait des améliorations. Des applications de création d’images sont également arrivées et, comme il ne pouvait en être autrement, l’IA est désormais également présente dans les applications de création musicale, quelque chose qui avait toujours été étroitement lié et réservé à l’humanité.

Compositions musicales par IA

Selon Gizmochina, une IA capable de générer des échantillons musicaux uniquement à partir de textes a été développée. Ainsi, il s’agit d’une IA générative basée sur le texte, exactement comme ChatGPT ou Midjourney le font pour la création d’images, mais ici elle crée du son.

Cette technologie a été baptisée TextToSample et utilise la technologie VST3 (Virtual Studio Technology) qui est implantée sous forme de plugin dans l’IA, permettant aux utilisateurs de convertir des textes en audio.

D’après SampLab, l’entreprise créatrice de cette technologie, il existe de nombreuses possibilités. Parmi elles, ils ont donné l’exemple du simple mot « Trap », avec lequel l’IA peut travailler avec aisance et créer une base pour ce genre musical que nous pouvons utiliser. Malheureusement, tout ce qui brille n’est pas d’or, bien que dans ce cas, les points négatifs de cette application ne le soient pas vraiment.

Évidemment, tout cela a ses limites. Pour commencer, les réponses sont parfois un peu aléatoires. Vous devrez être très précis dans les « prompts » que vous voulez utiliser si vous voulez que cela fonctionne parfaitement. Ce n’est donc pas un travail aussi immédiat que dans d’autres IA, bien que cela reste utile et fonctionnel.

Quelles applications cela a-t-il ? Imaginez que vous travaillez dans une petite équipe de développement de jeux vidéo indépendants et que vous découvrez que vous pouvez créer la bande-son de votre jeu uniquement en fonction des mots qui peuvent évoquer les sensations de cette musique. De cette manière, il vous sera facile de créer votre propre bande-son ou de l’utiliser pour tout autre intérêt créatif que vous pourriez avoir.

Il s’agit d’une application qui peut créer des clips sonores de 10 secondes à partir de nos textes.

Elle est entièrement gratuite.

Elle a de nombreuses applications.

En général, elle nous permet de convertir une phrase en quelque chose de musical sans rien connaître de la création de son.

Encore une fois, la technologie se rapproche des humains pour offrir sa créativité, mais cela pose un nouveau problème et suscite de l’incertitude parmi les musiciens. Pas seulement parmi eux, mais dans n’importe quelle profession créative où l’on voit les IA entrer en force.

Les possibilités sont immenses et le programme est entièrement gratuit, donc c’est une très bonne idée si nous voulons donner libre cours à notre imagination.

Téléchargez GRATUITEMENT « TextToSample »

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :