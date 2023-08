120 Hz, 108 MP et écran de 6,67 pouces : ce mobile Xiaomi est en promotion de 70 euros pour une durée limitée.

Ce mobile a tout ce dont vous avez besoin et son prix ne vous laissera pas indifférent.

Le Redmi Note 12 Pro 4G dispose d’une charge rapide de 67 watts

Xiaomi a certains des meilleurs smartphones de milieu de gamme sur le marché et ils sont souvent en promotion. Par exemple, le Redmi Note 12 Pro 4G bénéficie d’une réduction de 21 % et vous pouvez l’obtenir pour seulement 259,99 euros sur Amazon et également dans la boutique Xiaomi. Il convient de mentionner que, bien qu’il ait été moins cher à d’autres moments, c’est toujours un prix très tentant. Au fait, ce smartphone a été lancé il y a seulement 4 mois.

Le Redmi Note 12 Pro 4G est livré avec MIUI 13 (basé sur Android 11), mais peut être mis à niveau vers MIUI 14 (basé sur Android 13). Xiaomi a publié cette mise à jour à la mi-mai. Cette surcouche se distingue parmi les plus populaires et personnalisables. De plus, elle est très intuitive et facile à utiliser. Concernant l’arrivée d’Android 14, nous ne savons pas encore s’il sera disponible sur cet appareil.

Redmi Note 12 Pro 4G

Obtenez le Redmi Note 12 Pro 4G pour 70 euros de moins que le prix recommandé sur Amazon

Il est temps de jeter un coup d’œil aux spécifications techniques du Redmi Note 12 Pro 4G. Ce mobile dispose d’un écran AMOLED DotDisplay FHD+ de 6,67 pouces (120 Hz) qui est idéal pour regarder tout type de contenu grâce à sa qualité. Aux côtés de l’écran, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible via une carte microSD jusqu’à 1 To, déverrouillage facial par IA, un capteur d’empreintes digitales, une batterie de 5 000 mAh et deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Le secteur graphique ne déçoit pas non plus. Si vous recherchez un mobile qui prend de bonnes photos, alors le Redmi Note 12 Pro 4G vous ravira. Il est équipé de quatre caméras à l’arrière (108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP). En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, il prend en charge jusqu’à 4K/30 fps. À l’avant, il y a une caméra de 16 MP qui permet d’enregistrer des vidéos en 1080p/30 fps.

Redmi Note 12 Pro 4G

Comme vous pouvez le voir, c’est un mobile très équilibré à tous égards. En revenant au sujet du prix, bien que nous ne parlions pas du prix le plus bas de l’histoire, il a rarement été aussi bon marché, c’est pourquoi c’est une offre que vous ne pouvez pas laisser passer si vous voulez renouveler votre smartphone et que vous recherchez un modèle de milieu de gamme. Mais ce n’est pas tout, le Redmi Note 12 Pro 4G dispose également d’un design minimaliste et élégant qui ne passe pas inaperçu. En conclusion, c’est un smartphone très recommandable, d’autant plus qu’il coûte moins de 250 euros. Profitez-en !

