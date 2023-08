Le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Go est déjà officiel.

La famille Xiaomi Electric Scooter 4 accueille sa version la plus économique et équilibrée, ce modèle ‘Go’ qui s’annonce déjà comme un best-seller.

La famille de trottinettes électriques de Xiaomi continue de s’agrandir, maintenant avec un modèle plus moderne et à prix contenu.

Lorsque nous avons analysé il y a quelques semaines le Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, nous avons pu constater comment ce monstre de véhicule de mobilité personnelle était devenu le meilleur patinette de Xiaomi à ce jour, avec de nombreux avantages par communiqué au deuxième, bien que son prix avoisinant les 1000 euros découragerait de nombreux utilisateurs potentiels.

Actuellement, nous connaissons le modèle le plus équilibré et le plus abordable de la quatrième génération de trottinettes de Xiaomi, qui rivalisera en termes de coûts, de performances et de possibilités avec tous les best-sellers du marché, présenté officiellement en Chine sous le nom de Xiaomi Electric Scooter 4 Go.

Voici la page produit de Xiaomi global avec toutes les informations, car pour le moment il n’est pas répertorié en France, mais si vous nous suivez maintenant, nous vous raconterons tout ce que vous devez savoir :

Xiaomi Electric Scooter 4 Go, toutes les informations

Fiche technique

Caractéristiques du Xiaomi Electric Scooter 4 Go Dimensions 1,173 mm (hauteur) x 1,088 mm (longueur) x 420 mm (largeur) Poids 13,7 kg Construction Alliage d’aluminium Puissance maximale 450 W Vitesse maximale 20 km/h Pente maximale 10% Batterie 165 W Autonomie Jusqu’à 18 km Charge maximale Jusqu’à 90 kg Autres 3 modes de conduite

Résistance IPx4

Connexion avec Mi Home

Feu avant et arrière

Roues pleines de 8,1 pouces

Freinage avant régénératif et frein arrière à tambour

Écran

Système de pliage rapide Prix À déterminer

Comme vous pouvez le voir, la nouvelle trottinette abordable de Xiaomi a de très bonnes spécifications pour satisfaire presque tous les utilisateurs en ville, bien qu’en dehors des environnements urbains, elle souffrira probablement de limitations évidentes.

En réalité, elle perd le système de suspension tant loué du modèle Ultra, il faut bien trouver des économies quelque part, mais elle conserve une construction robuste en alliage d’aluminium et un design moderne, avec un écran de contrôle et des feux avant et arrière pour être toujours visibles même dans des conditions de faible luminosité.

Sa batterie assure une autonomie allant jusqu’à 18 kilomètres avec une vitesse maximale limitée à 20 kilomètres par heure et la capacité de grimper des pentes jusqu’à 10% avec un poids de charge maximum de 90 kilogrammes pour l’utilisateur, les vêtements et les accessoires.

La nouvelle trottinette Electric Scooter 4 Go de Xiaomi offrira de bonnes performances en ville et un prix qui devrait avoisiner les 400 ou 450 euros pour concurrencer parfaitement les VMP les plus abordables.

Le système de freinage est double, régénératif à l’avant et à tambour à l’arrière, avec des roues pleines de 8,1 pouces qui sont creuses à l’intérieur et ont été conçues pour éviter les crevaisons indésirables et les problèmes courants avec les pneus des premières générations.

De plus, le nouveau système intelligent de gestion de la batterie a été mis en place pour améliorer la sécurité en évitant les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes qui pourraient entraîner des incendies ou des problèmes majeurs. Il est bien sûr compatible avec Mi Home et les applications de Xiaomi pour consulter les statistiques et toute information sur nos trajets.

Xiaomi Electric Scooter 4 Go, galerie de photos

Prix et disponibilité

Et en parlant du lancement de ce Xiaomi Electric Scooter 4 Go, nous devons vous informer que pour le moment, cet appareil n’est répertorié sur aucun marché ni dans aucune division locale de Xiaomi, à l’exception de la Chine et du site web mondial du fabricant.

Nous savons donc qu’il arrivera prochainement, mais nous n’avons pas de date précise, et encore moins les marchés où il pourra être acheté. Nous supposons, d’après les lancements précédents, qu’il finira par arriver en France tôt ou tard.

Quant à ses prix, ils sont inconnus bien que certains détaillants les aient répertoriés autour de 400 à 450 euros, un prix conforme au marché qui le placera en bonne compétition.

