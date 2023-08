Ce téléphone portable ultra bon marché de Motorola est une affaire à 119 euros : appareil photo de 50 MP, Android 13 et une énorme batterie

Ce smartphone de Motorola atteint son prix le plus bas et est plus que prêt à bien fonctionner pour une utilisation basique.

Les téléphones Motorola offrent toujours une bonne expérience, quelle que soit la gamme à laquelle ils appartiennent. C’est pourquoi nous vous recommandons d’acheter un smartphone de la marque, même lorsque vous recherchez un terminal pour une utilisation basique. Notre proposition est le Motorola Moto G13, un téléphone portable qui a tout ce dont vous avez besoin pour la vie quotidienne et que vous pouvez actuellement acheter pour seulement 119,90 euros sur Amazon.

Attention, ce n’est pas le prix de vente recommandé du Moto G13, qui coûte normalement 179 euros. Par conséquent, vous économisez 60 euros sur votre achat et vous obtenez en plus un smartphone avec un appareil photo de 50 mégapixels, Android 13 et une grande batterie de 5 000 mAh. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer de frais d’expédition et vous le recevrez chez vous en quelques heures seulement.

Une autre option consiste à acheter le Motorola Moto G13 chez Ebay, où il est également vendu à 119,90 euros et qui vous offre une livraison rapide et gratuite. Il est plus cher sur PcComponentes et dans la boutique officielle de Motorola, où son prix chute à 139 euros. Par conséquent, Amazon et Ebay proposent les meilleures remises pour obtenir ce Motorola Moto G13 complet.

Achetez le Motorola Moto G13 pour seulement 119 euros

La bonne chose à propos du Motorola Moto G13 est qu’il offre une expérience très équilibrée dès que nous le sortons de la boîte. Tout d’abord, avec une épaisseur de 8,18 millimètres et un poids de 183 grammes, il est très confortable à tenir en main. Deuxièmement, avec sa coque arrière à finition mate, il est très agréable au toucher. De plus, il est livré avec une housse de protection, vous n’aurez donc pas à en acheter une séparément.

Le devant est occupé par un écran LCD de 6,5 pouces, une résolution HD+ (1600 x 720 pixels) et, en détail le plus remarquable, un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Cela nous donne un écran clair, avec des couleurs précises et une touche de fluidité que vous apprécierez en regardant du contenu. Attention, bien qu’il s’agisse d’un téléphone portable économique, il est équipé de deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, ce qui vous assure une bonne qualité sonore.

Le processeur qui travaille à l’intérieur est le MediaTek Helio G85, avec une puissance suffisante pour exécuter les applications les plus populaires. Par exemple, avec le Moto G13, vous pourrez discuter sur WhatsApp, regarder des vidéos sur TikTok, faire des recherches sur Google Chrome ou consulter les derniers produits ajoutés à l’application de votre store préféré. Il dispose de la technologie NFC, ce qui indique que vous pouvez également l’utiliser pour payer vos achats en store.

Le téléphone est disponible dans une seule configuration de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Si l’espace vous semble insuffisant, vous pouvez l’étendre jusqu’à 512 Go avec une carte microSD. Attention, l’une des principales raisons d’acheter un smartphone Motorola est qu’il offre une version très épurée d’Android, dans ce cas Android 13. Vous n’aurez pas à attendre une mise à jour, il est livré avec la dernière version.

Si vous êtes intéressé par la photographie, sachez qu’il est équipé de 3 caméras à l’arrière, avec la lentille principale de 50 mégapixels en vedette. Avec elle, vous pourrez prendre des photos de qualité, surtout dans des environnements bien éclairés. De plus, avec cet appareil photo, vous pouvez enregistrer des vidéos en Full HD. De l’autre côté se trouve un appareil photo frontal de 8 mégapixels avec lequel vous pouvez prendre des selfies et utiliser la reconnaissance faciale. Au fait, il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales.

La cerise sur le gâteau est la batterie de 5 000 mAh, avec laquelle il vous sera facile d’atteindre les 2 jours d’autonomie avec une utilisation légère. Si vous utilisez beaucoup votre téléphone portable tout au long de la journée, vous n’aurez quand même pas à le recharger avant la nuit. La charge rapide est de 10 W, avec le chargeur inclus dans la boîte.

En résumé, avec ce Motorola Moto G13, vous obtiendrez une expérience complète au quotidien. Cela peut être une bonne option pour une utilisation basique, comme téléphone secondaire ou également pour les personnes âgées. En plus de sa qualité, il a un prix spectaculaire de seulement 119 euros sur Amazon.

