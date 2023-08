Ils ont confronté ChatGPT à 2700 étudiants et le résultat met fin à un long débat

ChatGPT et l’IA sont devenus un allié infaillible dans les salles de classe, mais que se passerait-il s’ils étaient confrontés aux élèves?

Les robots dominent également l’éducation | Image : Freepik et Unsplash

L’IA est devenue un allié infaillible pour les étudiants. En réalité, elle a été interdite dans certaines écoles car elle permet aux élèves de réussir sans étudier. Ainsi, il n’est pas surprenant que ChatGPT soit mis à l’épreuve face aux étudiants qu’il assiste pour essayer de déterminer si les étudiants peuvent se fier à ses résultats et rien de mieux que de les confronter aux étudiants eux-mêmes. Les enseignants commencent à être les prochaines victimes de ces professions qui vont disparaître à cause de ChatGPT. C’est quelque chose qu’une étude semble avoir démontré maintenant après que l’OpenAI elle-même ait réalisé ses propres tests avec l’arrivée de ChatGPT-4 et ses différences avec ChatGPT-3.

Lors du test d’OpenAI, l’IA a réussi à surpasser la grande majorité des étudiants lors de le test final qui a lieu dans certains États des États-Unis à la fin des études obligatoires. D’un autre côté, une nouvelle étude cherche à comprendre à quel point les IA sont créatives et si elles peuvent battre un être humain dans ce processus.

L’épreuve ultime dans la longue lutte entre l’homme et la machine

Selon GizChina, une étude de l’Université du Montana a soumis une IA au test de créativité Torrance (TTCT). De même, le même test a été soumis à 24 étudiants de leur université et à 2700 de tous les États-Unis. L’objectif de ce test est de mesurer la créativité des personnes et leur capacité à être originales, flexibles et à offrir différents types de créativité rapidement.

Comme on pouvait s’y attendre, le succès de l’IA dans ce test a été total. Elle a réussi à battre 99% de ses adversaires, et seuls quelques-uns ont été capables de lui faire face et de vaincre l’ingéniosité robotique. Les implications de ces victoires sont encore minimes, mais l’idée que cela puisse se produire et que les humains soient battus par les machines que nous avons créées commence à être une constante dans tous les tests. Cela peut nous faciliter la vie à l’avenir, mais cela ouvre également une porte dangereuse où l’incertitude quant à l’avenir rend de nombreuses personnes sceptiques à l’égard de ces technologies.

Bien que cette étude puisse sembler être une défaite écrasante pour l’homme, ce n’est pas le cas. D’autres études l’ont réfutée, comme celle menée par Better Marketing qui affirmait que les IA manquaient d’intelligence émotionnelle et d’autres aspects qui rendent la créativité humaine bien supérieure à celle de ce type d’intelligences.

Pour récapituler :

Une IA a réussi à battre plus de 2700 élèves de tous les États-Unis.

L’IA l’a fait lors d’un test de créativité visant à mesurer la capacité d’adaptation d’une personne à créer du contenu original.

Cela a été une victoire incontestée de l’IA.

Très peu de personnes ont réussi à surpasser l’IA lors de ce test. Ceux qui y sont parvenus doivent être de véritables génies.

