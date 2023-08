Les smartphones pliables de Samsung sont sur le point de dépasser en ventes la mythique série Galaxy Note

Les utilisateurs se plient au succès des Galaxy Z.

La gamme Galaxy Z connaît un succès commercial avec ses modèles Z Flip et Z Fold

Samsung a eu un grand succès avec sa puissante gamme Galaxy Note. Avec un accueil chaleureux du public, lorsque les anciennement appelés phablets étaient encore une niche, ils ont fini par être intégrés dans les Galaxy S, renommés Ultra. Cependant, compte tenu du succès de la gamme pliable Galaxy Z, les chiffres indiquent qu’ils sont déjà sur le point de dépasser les ventes de l’ancienne série Note.

Les téléphones pliables sont à la mode

Ils ne sont pas encore très courants dans les rues, mais nous connaissons de plus en plus de personnes avec des téléphones qui se plient en format coquillage ou livre. En réalité, si nous nous en tenons à des chiffres plus précis, nous découvrons comment les derniers modèles ont déjà réussi à vendre plus de 12 millions d’unités dans le monde entier, ce qui équivaut au Note 20, et avec cette nouvelle version de Flip 5 et Fold 5, Samsung prévoit des ventes supérieures à 21,3 millions d’unités pour cet exercice fiscal.

Les téléphones pliables ont de nombreux aspects attrayants pour les consommateurs: l’exotisme de pouvoir les plier, leur portabilité lorsqu’ils sont pliés, et des utilisations liées à leur matériel, comme l’écran externe du Flip 5, que les autres smartphones non pliables ne peuvent pas avoir.

Les nouveaux défis des téléphones pliables

Les téléphones pliables sont parmi nous depuis quelques années déjà, mais ils ont encore de nombreux domaines sur lesquels ils travaillent. Par exemple, ils cherchent à réduire encore le poids et l’épaisseur, ou à réduire les coûts de fabrication pour intégrer un matériel plus puissant, car par exemple, ils ne disposent pas des meilleures caméras du marché.

De même, des améliorations sont également recherchées en termes de fiabilité et de garantie, car ces appareils ont une limite de fois où ils peuvent être pliés pendant leur durée de vie. Dans ce domaine, des progrès importants ont été réalisés ces dernières années, et les téléphones pliables de 2023 disposent déjà d’une garantie de plusieurs années à cet égard, mais d’autres marques comme Apple vont même plus loin en explorant des technologies pour rendre nos smartphones enroulables.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :