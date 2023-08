76 applications et jeux payants pour Android qui sont gratuits ou avec de juteuses réductions pendant quelques heures

Profitez de ces incroyables offres du Play Store et obtenez 76 applications et jeux payants pour Android gratuitement ou pour très peu d’argent.

Stunt Legend Epic Crash Racing est l’un des jeux payants que vous pouvez obtenir gratuitement pour une durée limitée

Fidèles à notre rendez-vous avec vous, nous vous proposons une fois de plus les meilleures offres du Google Play Store, des promotions grâce auxquelles vous pouvez obtenir plus de sept dizaines d’applications et jeux payants pour Android gratuitement ou pour bien moins que leur prix habituel.

Cette fois-ci, nous avons sélectionné pour vous un total de 76 applications et jeux payants pour Android gratuits ou avec des remises de plus de 50 % dans la plupart des cas. Cependant, n’oubliez pas que ces offres sont de durée limitée et que dans quelques heures, toutes ces applications et jeux retrouveront leur prix officiel.

Applications payantes pour Android gratuites

Boundo: vérificateur d’API d’applications | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Minerals Guide (+ Identificateur) | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Awf Gradient – Cadran Wear OS 3 | Gratuit 1,49 euros

Gratuit Awf Lean Digital: Cadran Watch | Gratuit 1,49 euros

Gratuit CalcMem Pro | Gratuit 1,59 euros

Gratuit Heart Rate Complication | Gratuit 1,79 euros

Gratuit Star Launcher Prime | Gratuit 1,89 euros

Gratuit e-Droid-Cell Excel | Gratuit 2,49 euros

Gratuit Égaliseur & Amplificateur de basses Pro | Gratuit 2,59 euros

Gratuit Télécommande LED RVB | Gratuit 2,99 euros

Gratuit Télécommande iR XBOX 360 | Gratuit 2,99 euros

Gratuit Graph 89 – (avec support TI84) | Gratuit 3,24 euros

Gratuit Caméra manuelle: Appareil photo Pro DSLR | Gratuit 4,49 euros

Gratuit 3D EARTH PRO – Prévisions locales | Gratuit 9,49 euros

Applications payantes pour Android avec remise

Waves Wallpapers | 0,29 euros 1,69

0,29 euros Outils d’ingénierie: Mécanique | 0,29 euros 2,79

0,29 euros Awf Talon: Cadran Watch | 0,49 euros 1,79

0,49 euros Awf Frontier 2: Cadran Watch | 0,49 euros 1,79

0,49 euros Pack d’icônes Empire | 0,49 euros 1,99

0,49 euros TACT ONE: Cadran Wear OS | 0,49 euros 1,99

0,49 euros Apprendre la programmation Python [PRO] | 0,69 euros 1,39

0,69 euros Tierra 3D – Atlas du monde | 0,69 euros 2,99

0,69 euros NoteLynX Pro: Mindmap et Outliner | 1,89 euros 2,99

1,89 euros Hydro Coach PRO: Boire de l’eau | 3,49 euros 6,99

3,49 euros Glextor et Organisateur de Gestes | 3,49 euros 6,99

3,49 euros Binders | Licence | 5,99 euros 11,99

5,99 euros VIP Notes | 6,99 euros 13,99

6,99 euros OsmAnd+ — Cartes et GPS hors ligne | 14,99 euros 29,99

Jeux payants pour Android gratuits

Les Aventures de Gato Becker | Gratuit 0,59 euros

Gratuit Ruby Square: Jeu de logique | Gratuit 0,89 euros

Gratuit Infinita Carretera | Gratuit 0,89 euros

Gratuit Plasma Sky – shooter spatial rad | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Revenant Knight | Gratuit 0,99 euros

Gratuit F-Sim Space Shuttle | Gratuit 0,99 euros

Gratuit X Construction | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Stunt Legend Epic Crash Racing | Gratuit 1,19 euros

Gratuit TamaDroid | Gratuit 1,19 euros

Gratuit Hello Human | Gratuit 1,39 euros

Gratuit Planet Genesis – système solaire | Gratuit 1,49 euros

Gratuit Le Hacker Solitaire | Gratuit 1,64 euros

Gratuit Puzzle Words PRO | Gratuit 1,99 euros

Gratuit Murphy Laws Guessing Game PRO | Gratuit 2,49 euros

Gratuit Back to Bed | Gratuit 2,99 euros

Gratuit Unit 404 | Gratuit 2,99 euros

Jeux payants pour Android avec remise

Slaughter 2: Assault en Prison | 0,19 euros 2,29

0,19 euros Wall of Insanity | 0,19 euros 3,50

0,19 euros Endurance: dead space Premium | 0,59 euros 2,49

0,59 euros Worms 2: Armageddon | 0,59 euros 4,39

0,59 euros Worms 4 | 0,59 euros 4,39

0,59 euros Teslagrad | 0,70 euros 6,99

0,70 euros Buff Knight: Jeu inactif hors ligne | 0,89 euros 1,79

0,89 euros Devils & Demons Premium | 0,99 euros 2,99

0,99 euros Sonya The Great Adventure Full | 0,99 euros 4,99

0,99 euros Package – Simulateur de Chargement | 1,19 euros 2,39

1,19 euros Pocket Rogues: Ultimate | 1,99 euros 2,99

1,99 euros Book of Unwritten Tales 2 | 1,99 euros 4,99

1,99 euros This Is the Police | 1,99 euros 7,99

1,99 euros Châteaux du Roi Fou | 2,19 euros 8,49

2,19 euros Grand Prix Story | 2,59 euros 6,99

2,59 euros Plancon: Space Conflict | 2,69 euros 4,99

2,69 euros The Enchanted Kingdom Premium | 2,69 euros 4,99

2,69 euros Out of the Box | 2,99 euros 4,99

2,99 euros Majesty: The Fantasy Kingdom | 3,09 euros 4,99

3,09 euros Treasures of Montezuma-Premium | 3,09 euros 4,99

3,09 euros Home Run High | 3,09 euros 6,99

3,09 euros Anime Studio Story | 3,09 euros 6,99

3,09 euros Jumbo Airport Story | 3,09 euros 6,99

3,09 euros Worms W.M.D: Mobilization | 3,49 euros 5,99

3,49 euros Dungeon Village 2 | 3,89 euros 6,99

3,89 euros King of Dragon Pass: Text RPG | 5,49 euros 9,99

5,49 euros Tempest: Pirate RPG Premium | 7,99 euros 14,99

7,99 euros Danganronpa: Trigger Happy Hav | 11,99 euros 15,99

11,99 euros Danganronpa 2: Goodbye Despair | 11,99 euros 15,99

11,99 euros Danganronpa V3:Killing Harmony | 11,99 euros 15,99

11,99 euros Danganronpa S: Ultimate Summer | 11,99 euros 17,99

11,99 euros Titan Quest: Legendary Edition | 11,99 euros 19,99

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :