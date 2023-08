Le Roomba le moins cher du marché baisse à nouveau son prix

Ce robot aspirateur se classe parmi les meilleurs en termes de puissance, de filtrage efficace et de prix.

Le robot d’iRobot est l’un des plus vendus de l’année écoulée, grâce à sa compatibilité avec Alexa et Google Home.

Si vous souhaitez posséder l’un des meilleurs robots aspirateurs du moment et ce, à un prix très abordable, il est préférable de profiter de cette offre. Vous pouvez obtenir le iRobot Roomba 692 pour seulement 329 199 euros sur Amazon, ce qui représente une économie de 40% par communiqué à son prix de lancement. La société iRobot est l’une des plus renommées dans ce domaine. Nous pourrions comparer ce modèle au Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S que nous avons examiné à l’époque.

Ce robot aspirateur n’est pas bon seulement selon moi, mais aussi parce qu’il a déjà reçu le support positif de plus de 36 000 utilisateurs sur Amazon avec une note moyenne de 4,2 sur 5. Vivez l’expérience du nettoyage intelligent et autonome, sans lever le petit doigt, avec ce Roomba 692 à un prix incroyable. Le prix est excellent car dans d’autres stores comme Worten, son prix est de 299,99 euros, bien au-dessus de la valeur d’Amazon.

Achetez un bon robot aspirateur à moins de 200 euros

Grâce à son système de navigation iAdapt, le Roomba 692 est capable de cartographier votre maison et d’éviter les obstacles avec précision. Cela indique que le robot se déplace efficacement dans toute la maison, même sous les meubles et autour des coins difficiles d’accès, sans endommager les objets personnels. Sa hauteur maximale de 9,5 cm lui permet de se glisser facilement sous les canapés.

Équipé d’un système d’aspiration puissant, le Roomba 692 est capable d’éliminer efficacement la saleté, la poussière, les poils d’animaux et les allergènes de différents types de surfaces, tels que les tapis, les sols en bois et les carrelages. Avec sa brosse latérale et sa brosse centrale, le robot ramasse les plus petites particules, laissant vos sols éclatants.

Les capteurs de détection de saleté intégrés identifient automatiquement les zones les plus sales et les attaquent avec plus d’intensité. Cela garantit qu’aucune tache n’échappe au nettoyage minutieux du Roomba 692. Les capteurs éviteront également que votre robot ne tombe dans les escaliers s’il nettoie à l’étage.

Avec le Roomba 692, vous pouvez programmer des horaires de nettoyage automatiques, oubliant ainsi le nettoyage quotidien. Programmez le robot pour qu’il nettoie quand vous le souhaitez, même si vous n’êtes pas à la maison, et qu’il revienne automatiquement à sa base de chargement une fois sa tâche terminée ou lorsqu’il a besoin de se recharger.

Contrôlez le Roomba 692 depuis n’importe où grâce à l’application mobile iRobot HOME. Depuis votre smartphone, vous pouvez démarrer un nettoyage, programmer des sessions de nettoyage, surveiller la progression et recevoir des notifications sur l’état du robot. De plus, le Roomba 692 est compatible avec des assistants vocaux tels qu’Amazon Alexa ou Google Assistant, ce qui vous permet de le contrôler avec des commandes vocales simples et pratiques.

Le robot Roomba 692 est une véritable révolution dans le nettoyage de la maison. Sa combinaison de navigation intelligente, de système de nettoyage puissant, de connectivité avancée et de programmation autonome en réalité le meilleur allié pour garder vos sols toujours propres et étincelants, vous offrant ainsi plus de temps libre pour profiter de votre famille et de vos amis.

