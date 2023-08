Google prépare l’application de montage vidéo ultime : mettant l’accent sur YouTube et totalement gratuite

Il s’appellerait Youtube Create et est déjà en phase de test

YouTube aura bientôt Youtube Create, une application parfaite pour éditer des vidéos

Google est en train de réaliser l’un des projets les plus attendus par des millions d’utilisateurs. En réalité, il est curieux qu’ils n’aient pas développé une application de montage vidéo auparavant. Cependant, cela se terminera très bientôt, car YouTube Create est déjà en phase de test et il ne faudra pas longtemps avant que cette nouvelle application ne soit disponible pour tous les utilisateurs.

YouTube Create, une nouvelle application de montage

Comme indiqué par mysmartpryce, le service actuel de YouTube Create n’est disponible que sur invitation pour les utilisateurs sélectionnés par YouTube lui-même. En ce qui concerne les services que cette application mettra à la disposition des utilisateurs, il sera possible de créer des vidéos au format 16:9, 9:16 et 1:1, que ce soit pour des vidéos au format classique, pour des vidéos au format TikTok, Reels ou YouTube Shorts, ou pour le format 1:1 des vidéos carrées comme celles du fil d’actualités d’Instagram.

En ce qui concerne la qualité, l’application permettra une résolution maximale de 1080p, et l’interface, selon les indications, sera très similaire à celle de la plupart des outils de montage vidéo, avec des fonctionnalités typiques telles que des transitions entre les clips, la possibilité d’ajouter de l’audio depuis le stockage de notre appareil, et un accès à la bibliothèque musicale libre de droits de YouTube.

De plus, la date de lancement n’est pas encore connue, mais tout indique que Android bénéficierait de ce service plus tôt, tandis que iOS devra attendre plus longtemps. Cela semblerait logique, étant donné que YouTube appartient à Google et qu’il voudra accorder la priorité aux appareils Android par communiqué à la concurrence directe.

Le format vidéo, formule du succès sur les réseaux sociaux

Les vidéos sont le format de contenu qui nous tient le plus longtemps collés à nos écrans de téléphones portables. S’ils parviennent à attirer notre attention, ils peuvent nous garder beaucoup plus longtemps que du texte, voire des images. C’est pourquoi tous les réseaux sociaux souhaitent accorder de plus en plus d’importance aux vidéos.

TikTok est déjà devenu un véritable phénomène de masse, et l’un des réseaux les plus influents de ces dernières années, voire le plus influent. Les autres ont été obligés de reproduire son succès, que ce soit avec Reels sur Instagram et Facebook à la recherche de contenus plus originaux, ou avec YouTube Shorts dans l’application appartenant à Google, cherchant ce segment de vidéos plus courtes et accrocheuses.

