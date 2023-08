OnePlus retarde à la dernière minute l’arrivée de son premier smartphone pliable (mais il y a une bonne raison)

Changement de dernière minute chez le fournisseur d’écrans.

OnePlus Open, le premier téléphone pliable de la société chinoise, devra attendre un peu plus longtemps pour sa sortie

Les téléphones pliables sont une tendance de plus en plus forte dans le secteur des smartphones, mais OnePlus n’a pas encore décidé de se lancer dans ce secteur. Le 29 août, qui devait être la date de sortie de OnePlus Open pour ses débuts dans les téléphones pliables, a décidé de retarder le lancement pour effectuer un changement de fournisseur d’écrans, qui sera désormais Samsung.

Les écrans Samsung, de meilleure qualité et plus fiables

BOE est une marque très connue et l’un des principaux fournisseurs d’écrans dans le secteur de la technologie. D’origine chinoise, elle propose des écrans performants à un prix abordable. Cependant, comme le rapporte GSM Arena, OnePlus a rencontré certains problèmes avec les écrans, et a préféré les résoudre en choisissant Samsung comme fournisseur d’écrans, une marque qui possède déjà plusieurs années d’expérience dans le secteur des téléphones pliables.

Ainsi, même s’il y a beaucoup d’utilisateurs qui ont hâte d’acheter le premier OnePlus pliable, il est important de souligner qu’il s’agit d’un changement positif et que, malgré le retard, il y aura un avantage potentiel pour le consommateur, qui ne rencontrera pas les problèmes qui auraient pu exister avec les écrans BOE. OnePlus reste l’une des marques les plus populaires au monde, et les décisions qu’elle prend visent à garantir la satisfaction du plus grand nombre possible de ses utilisateurs.

Les téléphones pliables comme nouvelle tendance

Les téléphones pliables sont là pour rester. Il ne s’agit pas d’une expérience ratée, comme beaucoup le prévoyaient. En effet, ces dernières années, de nombreuses tentatives ont été faites pour faire des avancées dans différentes directions, et cela ne fonctionne pas toujours. Un exemple en est les téléphones modulaires qui ont fait parler d’eux pendant des années mais ne sont jamais vraiment arrivés sur le marché.

Par conséquent, compte tenu de ces facteurs, il est tout à fait logique que les téléphones pliables soient désormais un appareil « grand public », même s’ils sont de gamme premium. Cependant, à mesure que le marché des téléphones pliables continue de croître, il n’est pas exclu que ces technologies commencent à se diffuser dans d’autres gammes inférieures, comme nous l’avons vu avec le Motorola RAZR Lite, qui, bien qu’il soit encore cher, a déjà dépassé la barrière des trois zéros.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :