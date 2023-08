Cinq astuces pour améliorer vos photos sur votre téléphone Xiaomi grâce à MIUI 14

Une des tâches les plus courantes effectuées avec un téléphone portable (en plus de la communication) est de prendre des photos. L’appareil photo est devenu l’un des éléments les plus importants lors de l’achat et de la vente d’un smartphone. Et compte tenu de son évolution, vous avez maintenant un appareil photo Pro dans votre poche avec votre Xiaomi, POCO, ou Redmi.

C’est pourquoi nous avons voulu rassembler cinq astuces qui vous permettront de donner une dimension supplémentaire aux captures que vous réalisez avec votre téléphone Xiaomi avec MIUI, en obtenant des effets incroyables en exploitant simplement le logiciel proposé par la société chinoise dans son application d’appareil photo native, riche en fonctionnalités telles que le mode professionnel de l’appareil photo Xiaomi et d’autres qui vous donnent même la possibilité de prendre de belles photos de la pleine lune sans qu’un cercle surexposé disgracieux n’apparaisse sur l’écran.

Le photomètre de lumière et l’exposition, le meilleur moyen d’activer le mode Pro sur l’appareil photo de votre Xiaomi

Un des outils qui nous aideront à améliorer considérablement la capture de nos photos est le photomètre de lumière et d’exposition fourni par l’application d’appareil photo native de MIUI. Avec cela, nous pourrons constamment savoir si l’exposition des différentes parties de notre photo est correcte pour éviter une perte d’informations dans les zones lumineuses et sombres.

Cette fonction agira comme le célèbre « zebra pattern » que l’on trouve dans les caméras professionnelles, représentée par différentes lignes lorsqu’il y a des zones de perte d’informations dans nos photos, ce qui est très utile pour pouvoir utiliser le mode professionnel de notre téléphone sans crainte de mal exposer la capture.

Pour activer cette fonction, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application d’appareil photo de votre appareil Xiaomi Accédez au mode « Pro » de l’appareil photo Xiaomi que vous trouverez dans le cadran des modes de votre application En haut à droite, ouvrez le menu et sélectionnez « Vérification de l’exposition »

Activer et utiliser le « Focus Peaking » de l’appareil photo de Xiaomi

Le prochain truc que nous voulons vous montrer est la fonction bien connue « Focus Peaking » que l’on trouve également dans les appareils photo professionnels et que nous pouvons également activer et utiliser sur notre appareil Xiaomi.

Cette fonction nous aidera à faire la mise au point correctement sur le sujet ou la zone de la photo que nous voulons mettre en évidence, représentée par une couleur rouge voyante pour une visualisation plus facile. Grâce à cela, nous pourrons sélectionner manuellement la mise au point depuis le mode professionnel pour mettre en évidence ce que nous voulons sans nous tromper.

Pour activer cette fonction :

Ouvrez l’application d’appareil photo de votre appareil Xiaomi Accédez au mode « Pro » que vous trouverez dans le cadran des modes de votre application En haut à droite, ouvrez le menu et sélectionnez « Focus Peaking »

Activer et utiliser le mode Superlune de l’appareil photo de Xiaomi

En plus des premiers appareils qui incluaient une lentille téléobjectif et des capteurs haute résolution, Xiaomi a introduit dans MIUI une fonctionnalité appelée « Superlune », avec laquelle nous pouvons prendre des photos impressionnantes de la lune en ajoutant différents filtres pour obtenir des effets accrocheurs.

En activant simplement ce mode, l’application d’appareil photo de notre téléphone, en se basant sur l’intelligence artificielle, s’ajustera automatiquement avec les paramètres idéaux afin de capturer une photo aussi nette que possible.

Cependant, nous vous recommandons d’utiliser un trépied ou un support pour éviter que le téléphone ne bouge pendant la capture, afin d’obtenir le meilleur résultat possible.

Pour activer ce mode, suivez les réglages suivants :

Ouvrez l’application Appareil photo de votre appareil Xiaomi Sélectionnez la section « Plus » dans le sélecteur de modes et appuyez sur « Superlune »

Une fois dans le mode, vous pourrez sélectionner différents effets sous forme de silhouettes à ajouter à votre photo de la lune, ainsi que du texte, une fonction curieuse qui vous aidera à obtenir un résultat spectaculaire de vos prises de vue de la lune.

Activer et utiliser le mode d’exposition longue de l’appareil photo de Xiaomi

Une autre fonction que Xiaomi inclut dans son interface d’appareil photo et qui s’inspire directement du monde de la photographie professionnelle est le mode d’exposition longue.

Ce mode nous permettra d’obtenir différents effets prédéfinis liés à l’exposition longue, tels que l’effet soyeux bien connu sur l’eau d’une rivière ou un ciel étoilé la nuit.

Tout comme avec le mode Superlune, il sera indispensable d’utiliser un trépied pour obtenir un résultat optimal et éviter les photos floues. Il sera également recommandé d’utiliser ce mode dans des conditions de faible luminosité pour obtenir un résultat plus spectaculaire et artistique pour notre photo.

Pour l’activer :

Ouvrez l’application Appareil photo de votre appareil Xiaomi Sélectionnez la section « Plus » dans le sélecteur de modes et appuyez sur « Exposition prolongée »

Une fois dans le mode, vous pourrez choisir parmi différents effets proposés par l’application, qui sont :

Une foule en mouvement

Des traces de néon

Peinture à l’huile

Peinture légère

Un ciel étoilé

Des traces d’étoiles

Activer et utiliser le mode de clonage de l’appareil photo de Xiaomi

Et pour conclure cette compilation de trucs, nous allons finir par quelque chose qui nous a semblé particulièrement amusant et qui ouvre un monde d’opportunités créatives avec nos photos. Nous vous présentons le mode de clonage grâce auquel, en laissant simplement notre téléphone dans une position fixe, nous pourrons cloner une personne pour qu’elle apparaisse à différents endroits d’une photo.

Nous devons vous dire que ce mode ne peut être utilisé qu’en format horizontal et qu’il est également indispensable d’utiliser un trépied pour obtenir le meilleur résultat possible avec la prise de vue.

Pour activer ce mode :

Ouvrez l’application Appareil photo de votre appareil Xiaomi Sélectionnez la section « Plus » dans le sélecteur de modes et appuyez sur « Clonage » Une fois dans ce mode, vous devez sélectionner la section « Photo » pour pouvoir l’utiliser sur les photos

