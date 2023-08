Xiaomi vient de lancer un nouveau pistolet de massage, bien que ce ne soit pas précisément bon marché

Xiaomi a lancé un nouveau pistolet de massage qui est déjà disponible à l’achat en Chine et qui a l’air génial, avec une autonomie d’environ un mois.

Xiaomi MIJIA Fascia Gun 2.

À ce stade, nous savons tous déjà que Xiaomi est plus qu’un fabricant de téléphones mobiles. Leur gamme de produits MIJIA destinés à la maison a surpris plus d’une fois, car le fabricant chinois dispose d’une large gamme de produits répondant à tous types de besoins domestiques. Par exemple, leur dernier lave-linge portable de taille ultra réduite.

La dernière offre de la gamme MIJIA nous arrive via Gizmochina et il s’agit d’un nouveau pistolet de massage avec une autonomie monstrueuse, qui, s’il a l’air vraiment bien, ne bénéficie certainement pas de la réduction de prix des autres offres du catalogue chinois.

Le nouveau pistolet de massage de Xiaomi

Le Xiaomi MIJIA Fascia Gun 2, c’est ainsi que ce dispositif s’appelle, a une batterie qui peut durer jusqu’à 30 jours, en plus de deux modes de massage. Selon le fabricant, ces deux modes sont destinés à améliorer la circulation sanguine, soulager les tensions musculaires, le tout grâce à un réglage de trois vitesses de l’appareil. Le pistolet est équipé d’un moteur avec un couple maximal de 600 Nm, une vitesse de 3 200 tr/min et un niveau de bruit de 45 dB, ce qui en réalité l’un des plus silencieux de sa catégorie.

Selon les informations auxquelles nous avons accès, si le MIJIA Fascia Gun 2 est utilisé régulièrement, il peut prévenir des affections telles que les spasmes musculaires. Pour cela, il dispose de quatre niveaux d’intensité de vibration, qui peuvent être contrôlés depuis un panneau tactile situé à l’arrière du pistolet.

Sur ce panneau, vous pouvez consulter des informations sur la température de fonctionnement de l’appareil, ainsi que sur les intensités. Le pistolet pèse moins d’un kilo et est facilement transportable, mais le meilleur est la batterie de 2 450 mAh qui promet une autonomie d’environ un mois. Pour le recharger, le MIJIA Fascia Gun 2 dispose d’un connecteur USB C. Le pistolet est spécialement conçu pour repousser la transpiration.

Le pistolet est déjà en vente en Chine pour environ 75 euros de conversion, mais on ne sait pas encore si nous le verrons sur le marché international.

