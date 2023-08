« Barbie »: voici la plateforme de streaming et la date de sortie du film

Découvrez sur quelle plateforme de streaming le film de la célèbre poupée Barbie arrivera.

Le film Barbie mise sur le divertissement décontracté mais avec un bon message

Le cinéma a connu une résurrection incroyable cet été. D’abord, « Mission Impossible 7 » est arrivé pour nous ramener Ethan Hunt sur grand écran. Mais cela ne s’est pas arrêté là. Ce mois-ci, nous avons pu profiter de deux joyaux incroyables, « Oppenheimer » et « Barbie ». Deux films qui rivalisent pour s’emparer des recettes les plus juteuses de la période estivale. Ainsi, les deux films arriveront tôt ou tard en streaming, c’est pourquoi nous allons vous dire quand ils débarqueront sur ces plateformes et lesquelles en particulier.

De quoi parle « Barbie »

« Barbie » (jouée par la magistrale Margot Robbie) est très heureuse à Barbieland. Elle n’a aucun problème réel, elle passe ses journées de fête en fête, avec la meilleure musique et des jours toujours chauds et beaux. Cependant, elle commence bientôt à remettre sa vie en question et se rend compte que ces questions ne s’inscrivent pas dans son monde idéal dans lequel elle vit. C’est pourquoi, la poupée emblématique de Mattel décide de mettre des baskets et de voyager dans le monde réel pour essayer de répondre aux questions qu’elle n’a pas pu répondre par le passé.

Ainsi, le film cherche à avoir un ton amusant et divertissant, mais qui puisse également être apprécié par un public mature et adulte. Quelque chose qui semble se produire puisque le film de Warner Bros a clairement fait un tabac au box-office.

En réalité, cela rend encore plus difficile de spéculer sur la date à laquelle il arrivera en streaming, comme nous le verrons ci-dessous.

Date de sortie de « Barbie » en streaming

Il faut avouer que la date de sortie de ce film sur les plateformes de streaming n’est pas encore certaine. Tout d’abord en raison du succès absolu qu’il a été pour son producteur. Le film de Warner Bros s’est si bien adapté aux cinémas qu’il est prévu qu’il ait un très long parcours dans les salles du monde entier, ce qui pourrait retarder sa sortie sur le petit écran. C’est le contraire de ce qui s’est passé avec « The Flash » en streaming, qui est arrivé beaucoup plus tôt pour éviter le coup dur qu’il avait subi dans les salles de cinéma.

Quoi qu’il en soit, il est possible que nous voyions « Barbie » sur les plateformes de streaming avant la fin de l’année en étant assez optimistes.

Sur quelle plateforme « Barbie » sera-t-il diffusé

Les spéculations à ce stade deviennent beaucoup plus simples puisque le producteur de Barbie est Warner Bros. Ainsi, il se trouve que Warner Bros est le propriétaire de HBO Max et il est donc normal qu’il arrive sur cette plateforme.

Pourrait-il arriver sur une autre plateforme ? Oui, et encore plus maintenant qu’ils envisagent de faire débarquer leurs séries phares comme « Game of Thrones » sur le catalogue de Netflix.

Ainsi, ce n’est pas sûr, mais il est très probable que « Barbie » arrive sur HBO Max et que ce soit sur cette plateforme ou sur sa successeur que nous puissions profiter du film. En réalité, aux États-Unis, les droits appartiennent déjà à « Max », il semble donc qu’il suivra exactement le même chemin ici, car c’est le plus logique de tous.

