Confortables, bonne autonomie et bon marché : ces écouteurs Xiaomi sont une affaire à moins de 22 euros

Ne manquez pas l’occasion d’obtenir les Redmi Buds 4 Lite à un prix cassé.

Les Redmi Buds 4 Lite offrent une résistance à la poussière et à l’eau (IP54)

Xiaomi a lancé fin 2022 les Redmi Buds 4 Lite et on pourrait dire qu’ils n’ont pas passé inaperçus en raison de leur communiqué qualité-prix. Eh bien, maintenant vous pouvez les obtenir pour moins que le prix recommandé en profitant de la dernière offre d’Amazon. Ces écouteurs sans fil sont très bien évalués et les critiques des acheteurs sont très positives, ce qui leur vaut une note de 4,1 étoiles sur 5.

Si vous recherchez des écouteurs sans fil bon marché, vous devez jeter un coup d’œil à ceux de Xiaomi. Pour commencer, ils disposent d’une annulation du bruit avec IA pour les appels et de commandes tactiles qui vous permettent de passer ou de répondre à un appel facilement. Cela dit, les Redmi Buds 4 Lite sont disponibles pour seulement 21,02 euros sur Amazon (30 % de réduction), tandis que sur la boutique Xiaomi, ils coûtent 24,99 euros pour une durée limitée (auparavant 29,99 euros).

Obtenez les Redmi Buds 4 Lite pour seulement 21,02 euros sur Amazon

Les Redmi Buds 4 Lite ont un diaphragme dynamique de 12 mm qui, selon Xiaomi, offre des performances incroyables. Les basses sont plus riches, les aigus plus clairs et la distorsion est très faible. De plus, ils sont très légers, ne pesant que 3,92 grammes chacun. En termes d’autonomie, nous parlons d’environ 5 heures avec une charge complète et jusqu’à 20 heures en utilisant le boîtier de charge.

Lors de leur association avec votre téléphone, ils prennent en charge Google Fast Pair, vous n’avez donc qu’à ouvrir le couvercle et c’est prêt. L’association est très rapide. Mais ce n’est pas tout, ils disposent également d’un mode de faible latence qui améliore l’expérience de jeu. À cet égard, ils n’ont rien à envier à d’autres écouteurs plus coûteux. Par conséquent, c’est une affaire que vous ne pouvez pas laisser passer. De plus, ils n’ont jamais été aussi bon marché.

Étant une offre à durée limitée, elle peut se terminer à tout moment, donc si vous êtes intéressé, il vaut mieux être rapide. En ce moment, ce sont l’un des meilleurs écouteurs bon marché que vous pouvez acheter pour moins de 25 euros. Ils sont confortables, légers, résistants et offrent un son de qualité. Enfin, il est bon de mentionner qu’ils sont disponibles en noir, orange et blanc. Le prix peut varier en fonction de la couleur. Si vous achetez ces écouteurs aujourd’hui, ils vous seront livrés le jeudi 7 août, à condition que vous soyez membre d’Amazon Prime.

