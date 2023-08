Au Canada, les appels par satellite de l’iPhone 14 sont utilisés pour aider à combattre les incendies.

Les appels d’urgence par satellite ont aidé à combattre un incendie au Canada.

Les appels d’urgence par satellite de l’iPhone 14 aident à combattre les incendies au Canada

Les appels d’urgence par satellite sont arrivés comme l’une des grandes nouveautés de tous les iPhone 14 aux côtés de la détection des accidents de la route. Ces deux nouvelles fonctionnalités ont sauvé plus d’une vie, comme celle de l’homme qui est tombé d’une falaise de plus de 120 mètres et dont l’iPhone a appelé les secours pour leur fournir sa localisation GPS exacte.

Mais il semble que les appels par satellite ne peuvent pas seulement être utilisés pour appeler en cas d’urgence en cas de mauvaise réception, mais aussi pour combattre les incendies de forêt. Et c’est ce qu’ils ont fait au Canada, tirant parti d’une fonctionnalité des iPhone 14 pour sauver la vie de leurs citoyens.

Les appels par satellite des iPhone 14 peuvent également être utilisés pour lutter contre les incendies de forêt

Et en effet, les Canadiens qui ont fait face à un incendie de forêt dans leur ville, ont utilisé les appels d’urgence par satellite des iPhone 14 pour contacter les services d’urgence malgré l’absence de connexion mobile.

Comme le rapporte le média SooToday, les résidents de Missanabie (qui se trouve en Ontario, Canada), ont utilisé la fonction de l’iPhone 14 pour contacter les services d’urgence alors qu’ils luttaient contre un incendie de forêt à Dog Lake. Warren Thibodeau et Orel Crack ont travaillé avec le pompier local Craig Spooner pour commencer à l’éteindre.

Ils ont réussi à encercler l’île où se trouvait l’incendie de forêt et ont arrosé le feu jusqu’à ce qu’ils parviennent finalement à l’éteindre. « Nous avons pu obtenir de l’aide de l’MNR en utilisant la nouvelle fonctionnalité des appels d’urgence de l’iPhone 14 pendant que nous approchions de l’île en feu », a déclaré Belanger dans un communiqué.

Les appels d’urgence par satellite apparaissent comme une option lorsqu’il n’y a pas de signal mobile disponible. Des indications s’affichent à l’écran pour montrer à l’utilisateur où il doit pointer l’iPhone pour capter le signal du satellite le plus proche.

