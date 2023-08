Ne vous embrouillez pas, voici les Redmi Note 12 que vous pouvez acheter en France : lequel s’adapte à votre budget ?

Si vous tapez « Xiaomi Redmi Note 12 » dans un moteur de recherche, de nombreux modèles commencent à apparaître : 4G, 5G, version « S », version « Pro », etc. Il existe plusieurs modèles différents et variantes de ce téléphone sur différents marchés tels que la Chine ou l’Inde. Et en France, vous pouvez en trouver jusqu’à 6. Lequel est le meilleur ? La question est plutôt lequel vous avez besoin.

Et il est clair que Xiaomi est l’un des fabricants les plus prolifiques du secteur, lançant chaque année plusieurs modèles différents. C’est pourquoi, sachant que cela peut parfois être déroutant, nous allons passer en revue quels modèles Redmi Note 12 sont officiellement disponibles en France.

Redmi Note 12

Nous commençons par le modèle standard, à partir duquel les autres versions sont dérivées. Le Xiaomi Redmi Note 12 possède un bon écran AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces avec résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ce qui est très appréciable pour un téléphone de cette gamme de prix. À l’intérieur, un processeur Snapdragon 685 avec 4 Go / 8 Go de RAM + 64 Go / 128 Go / 256 Go d’espace interne idéal pour la multitâche, un triple appareil photo de 50 MP avec ultra grand-angle et macro, et une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 33 W. Le tout à partir de 229,99 euros, un prix plus que compétitif pour ceux qui recherchent un téléphone efficace et performant.

Redmi Note 12 5G

Pratiquement avec les mêmes caractéristiques que le Redmi Note 12 normal, le Redmi Note 12 5G se distingue de celui-ci par trois éléments. Tout d’abord, le processeur, avec un puissant Snapdragon 4 Gen 1 qui donne plus de puissance au téléphone, ainsi que l’inclusion de la technologie 5G pour la navigation mobile. Et enfin, l’appareil photo principal est de 48 mégapixels, pas de 50MP comme le Redmi Note 12 normal, les autres objectifs et l’appareil photo selfie restent identiques. Le prix augmente de 10 euros, soit 289,99 euros.

Redmi Note 12 Pro

Nous passons à des versions plus haut de gamme du modèle standard, le Redmi Note 12 Pro offre le même écran que les modèles précédents, la même taille, la même actualisation, le même type et la même résolution, mais le processeur est plus avancé avec une puce Snapdragon 732G avec 6/8 Go de RAM et 128 Go / 256 Go d’espace interne. L’appareil photo s’améliore également avec un quadruple objectif comprenant un capteur principal grand angle de 108 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un objectif de profondeur de 2 MP. L’appareil photo selfie est de 16 MP et la batterie reste la même, avec une capacité de 5 000 mAh mais une charge rapide de 67 W. Le prix augmente, le modèle le moins cher coûtant 329,99 euros.

Redmi Note 12 Pro 5G

Même cas que pour le Redmi Note 12 5G, le Redmi Note 12 Pro 5G conserve la même taille d’écran, mais le panneau est un Flow AMOLED FHD+ avec Gorilla Glass 5. L’appareil photo est inférieur, avec un capteur principal grand angle de 50 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP, perdant ainsi l’objectif de profondeur. Et le processeur est différent, avec un chipset MediaTek Dimensity 1080 avec les mêmes options de RAM et d’espace interne. Par conséquent, le prix est inférieur de 10 euros, commençant à 379,99 euros.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Le modèle le plus haut de gamme pour ceux qui recherchent le plus puissant de la famille, le Redmi Note Pro+ 5G a le même écran que le Redmi Note 12 Pro 5G, un écran Flow AMOLED FHD+ de 6,67 pouces, le même processeur, le MediaTek Dimensity 1080 et une seule configuration : 8 Go de RAM + 256 Go d’espace interne. Mais tout change lorsque l’on parle de l’appareil photo, car il s’agit d’un appareil photo triple avec un capteur grand angle de 200 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. La batterie est de 5 000 mAh, mais avec une charge HyperCharge de 120 W, ce qui garantit un téléphone chargé en seulement 15 minutes. Pour cette raison, son prix est supérieur : 499,99 euros.

Redmi Note 12s

Le modèle le plus économique, le Redmi Note 12s réduit sa taille ainsi que celle de son écran, qui est un AMOLED DotDisplay FHD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Il est équipé d’un processeur MediaTek Helio G96 suffisamment puissant pour la multitâche et les jeux, de 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go d’espace interne, ainsi que d’une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W. L’appareil photo triple est équipé d’un capteur grand angle de 108 MP, d’un objectif ultra grand angle de 8 MP et d’un objectif macro de 2 MP. Un téléphone économique et efficace pour ceux qui veulent naviguer sur les réseaux sociaux, prendre quelques photos et jouer un peu. Son prix commence à partir de 299 euros.

