Nouveau Redmi 12 5G : un candidat à succès avec Snapdragon 4 Gen 2 et un écran de 6,8 pouces

Le Redmi 12 5G dispose d’un écran LCD de 90 hertz, d’un appareil photo principal de 50 MP et d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 18W.

Le nouveau Xiaomi Redmi 12 5G dans ses trois teintes disponibles

Une fois sa gamme de flagships de 2023 complétée avec le flamboyant Xiaomi 13 Ultra, le géant chinois se concentre désormais sur l’affinement de son catalogue d’entrée de gamme et après avoir récemment présenté le Redmi 12 4G, c’est maintenant au tour de la version 5G, qui vient d’être officiellement lancée en Inde.

Le Redmi 12 5G est un téléphone bon marché avec la 5G qui se distingue par son écran de 6,8 pouces, son processeur Snapdragon 4 Gen 2 et des prix qui commencent à partir de 120 euros au taux de change actuel.

Xiaomi Redmi 12 5G : toutes les informations

Xiaomi Redmi 12 5G Caractéristiques Dimensions 168,6 x 76,28 x 8,17 mm

199 grammes Écran LCD de 6,79 pouces Full HD+

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz

Luminosité maximale de 450 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM 4/6/8 Go LPDDR4X Système d’exploitation MIUI 14 basé sur Android 13 Stockage 128/256 Go UFS 2.2 extensible via microSD Caméras Arrière :

50 Mpx principal f/1.8

2 Mpx profondeur f/2.4

Avant :

8 Mpx f/2.0 Batterie 5000 mAh

Charge rapide de 18 W Autres 5G

Double SIM

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.3

GPS

USB-C

Prise casque 3,5 mm

Tout comme la version 4G, le Redmi 12 5G opte pour un design similaire à celui des Redmi Note 12, avec une bordure inférieure prononcée et un trou dans l’écran situé au centre où se trouve sa caméra selfie, ainsi qu’une face arrière avec une finition mate où le grand protagoniste est un module photographique intégré dans le châssis et situé dans le coin supérieur gauche.

Ce modèle partage de nombreuses caractéristiques avec la version 4G, notamment son écran, car le Redmi 12 5G est équipé d’un écran LCD de 6,78 pouces avec résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 hertz, une vitesse d’échantillonnage tactile de 240 Hz et une luminosité maximale de 450 nits.

Une des principales différences avec le Redmi 12 4G réside dans le choix du processeur, car le Redmi 12 5G intègre un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, une puce octa-core fabriquée en 4 nanomètres, accompagnée de trois versions de mémoire RAM de 4, 6 et 8 Go et de deux variantes de stockage interne de 128 et 256 Go, toutes deux extensibles via des cartes microSD allant jusqu’à 1 To de capacité.

Un autre changement par communiqué au modèle avec la 4G concerne la section photographique, car le Redmi 12 5G opte pour un double module de caméras composé d’ un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale de f/1.8 et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.4. En ce qui concerne la caméra frontale, le Redmi 12 5G dispose toujours d’un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.4, identique à celui de la version 4G.

L’un des points forts du Redmi 12 5G réside dans son autonomie, car il dispose d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W. À cet égard, il est important de mentionner que ce téléphone est livré avec un chargeur allant jusqu’à 22,5 W dans la boîte.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités du Redmi 12 5G, il faut souligner sa compatibilité avec la 5G, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, protection IP53, un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, un port USB Type C et une prise casque 3,5 mm.

Enfin, du point de vue logiciel, le Redmi 12 5G est livré avec Android 13 fonctionnant sous la dernière version de la surcouche du fabricant, MIUI 14.

Xiaomi Redmi 12 5G : disponibilité et prix

Le Redmi 12 5G sera mis en vente en Inde le 4 août prochain et pourra être acheté en trois couleurs : noir, bleu et blanc, à la fois sur la boutique officielle du fabricant et auprès de distributeurs autorisés tels qu’Amazon.

Les prix officiels des trois versions de mémoire du Redmi 12 5G sont les suivants :

Redmi 12 5G 4/128 Go : 10 999 roupies indiennes, soit environ 122 euros au taux de change actuel

Redmi 12 5G 6/128 Go : 12 499 roupies indiennes, soit environ 138 euros au taux de change actuel

Redmi 12 5G 8/256 Go : 14 499 roupies indiennes, soit environ 160 euros au taux de change actuel

