Effondrement historique de l’iPhone 13 Pro Max sur Amazon, seulement pour une durée limitée

L’iPhone 13 Pro Max est sans aucun doute l’un des meilleurs iPhones qu’Apple ait lancés. Un smartphone complet avec des fonctionnalités incroyables telles que son écran, son système de caméras ou ses ajouts tels que le Ceramic Shield. Un iPhone 13 Pro Max qui peut être à vous pour beaucoup moins grâce à cette super offre d’Amazon qui le propose à 904 euros.

Une remise considérable compte tenu de son prix officiel de 1054 euros et du fait que 904 euros est à peu près le prix d’un iPhone 13, autrement dit, vous obtenez un iPhone supérieur pour beaucoup moins cher et au prix d’un iPhone « inférieur » de la gamme iPhone 13 d’Apple.

Pourquoi vaut-il la peine d’acheter un iPhone 13 Pro Max ?

Bien que cet iPhone 13 Pro Max de couleur bleu alpin et avec 128 Go de stockage soit un appareil reconditionné, comme nous le disons toujours, cela ne devrait pas vous inquiéter. Cet appareil a été vérifié et remis à neuf par des experts d’Amazon pour être comme neuf.

L’iPhone 13 Pro Max dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, c’est vraiment génial d’utiliser cet écran quelle que soit la façon dont vous le regardez et dans n’importe quelle situation lumineuse. De plus, il dispose de la technologie TrueTone et de 1 200 nits de luminosité.

Grâce à la puce A15 Bionic et ses 6 Go de RAM, l’iPhone 13 Pro Max est rapide dans toutes les tâches que vous pouvez imaginer. Il ne semble jamais lent et grâce à sa combinaison de logiciel + matériel, vous aurez un appareil pendant de nombreuses années et recevant des mises à jour telles que iOS 17, qui apporte des nouveautés très intéressantes.

Bien sûr, l’iPhone 13 Pro Max se distingue également par son système photographique qui comprend un triple appareil photo (12+12+12 MP) et un mode macro pour prendre des photos de près. Quant à la caméra frontale, elle dispose également de 12 MP et d’un réglage pour que vos selfies soient superbes.

Cet appareil est également livré avec d’autres ajouts tels que Double SIM, Face ID, résistance à l’eau IP68 30 min à 6 mètres, MagSafe, Ceramic Shield et une batterie offrant 28 heures de lecture vidéo. Tout cela fait de l’iPhone 13 Pro Max un excellent appareil, d’autant plus qu’Amazon le propose à 904 euros, mais rappelez-vous, seulement pour une durée limitée.

