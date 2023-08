iPhone 15 et iPhone 15 Pro : Samsung commence la production en masse de ses écrans

Samsung Display reçoit l’approbation d’Apple pour commencer la production des écrans des iPhone 15.

Samsung commence la production des écrans des iPhone 15

Les écrans sont en jeu. Nous savons déjà grâce à Mark Gurman que les iPhone 15 Pro réduiront leurs cadres au minimum pour atteindre 1,5 mm, ce qui représenterait une réduction de 30% par communiqué aux iPhone 14 Pro. Samsung, fournisseur d’Apple pour ces panneaux, aurait déjà reçu l’approbation de la société de la pomme croquée pour commencer la production de masse des écrans qui équiperont les prochains iPhone 15 que nous verrons en septembre prochain.

Comme le souligne le journal The Elec, Samsung Display aurait reçu l’approbation pour commencer la production de masse des écrans des iPhone 15 dès aujourd’hui, avant LG Display ou BOE. LG Display, fournisseur de panneaux OLED pour les modèles iPhone 15 Pro, a reçu une approbation conditionnelle pour le 15 Pro, tandis qu’il attend une autre pour le Pro Max. BOE, lui aussi, attend l’approbation d’Apple pour commencer à fabriquer les écrans de l’iPhone 15 et du 15 Plus.

La machinerie pour fabriquer les iPhone 15 se met en marche

Comme nous l’avons dit, les rumeurs suggèrent que l’iPhone 15 Pro ainsi que l’iPhone 15 Pro Max auront des bordures plus fines et c’est ce qui pourrait causer des problèmes à LG Display, c’est pourquoi il n’a pas encore l’approbation d’Apple. Des problèmes auxquels BOE serait également confronté, ayant du mal à réaliser les découpes pour la Dynamic Island qui sera présente sur toute la gamme.

LG serait confronté à d’autres problèmes liés au module de caméra. Les capteurs sont fournis par Sony, tandis que d’autres composants tels que le capteur permettant le zoom pour la lentille périscopique de l’iPhone 15 Pro Max seraient fournis par LG Innotek. Cependant, la production des deux composants aurait considérablement diminué.

Selon le communiqué, il est probable qu’Apple priorise la production de l’iPhone 15 Pro plutôt que de l’iPhone 15 Pro Max, qui rencontre plus de problèmes afin de garantir au moins 50% de modèles Pro en 2023. Malgré tout, on s’attend à ce qu’Apple lance tous les iPhone 15 en septembre, cependant, des retards de plusieurs semaines pourraient être prévus pour des modèles tels que le Pro Max.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :