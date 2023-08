Ce Xiaomi est un roi qui s’effondre : il a tout avec 200 euros de réduction

Un des Xiaomi les plus intéressants chute en pic, mais seulement pour un temps limité.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez vous procurer un Xiaomi beau, complet et puissant. Vous ne manquerez de rien avec le Xiaomi 12T 5G, une véritable bête qui bénéficie d’une réduction de 201 euros sur sa version la plus complète. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, des chiffres qui vous satisferont amplement.

Notre choix obtient de bonnes notes dans tous les domaines, c’est une excellente opportunité étant donné qu’il est sorti à un prix de vente de près de 650 euros. Si vous voulez accéder à la gamme haut de gamme sans atteindre les 1 000 euros que coûtent de nombreux appareils aujourd’hui, ce Xiaomi 12T est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire.

Achetez le téléphone Xiaomi au meilleur prix

Je vous assure, avec ce Xiaomi, vous obtenez un véritable bijou capable d’accomplir n’importe quelle tâche qui vous vient à l’esprit. Vous aurez un téléphone pour longtemps, son processeur est l’un des meilleurs jamais fabriqués par MediaTek. De plus, grâce à ses 8 Go de RAM et ses 256 Go de stockage, il vieillira de la meilleure façon possible.

MediaTek Dimensity 8100 Max

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″, résolution Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 120W

NFC et 5G

Son écran vous permettra de profiter pleinement de votre contenu préféré, il est de très bonne qualité. Il dispose d’un écran de 6,67 pouces, de la technologie AMOLED, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Rien que ça. Vous profiterez d’une grande netteté, de couleurs incroyablement puissantes et d’une fluidité qui vous captivera.

Xiaomi sait également comment traiter les caméras de ses appareils, à l’arrière de notre protagoniste se trouvent des capteurs qui vous permettront de prendre des images de grande qualité. Il est doté d’un , d’un objectif grand-angle de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels pour capturer les objectifs les plus petits.

➡️ Voir l’offre Xiaomi 12T (256 GB)

Vous ne pouvez pas vous tromper avec le téléphone Xiaomi, c’est très simple. Vous obtenez un appareil extrêmement complet qui vous accompagnera pendant des années en vous offrant une excellente expérience utilisateur. Il est rare de trouver un téléphone comme celui-ci avec une telle réduction, si cela vous intéresse, c’est une opportunité à ne pas manquer.

