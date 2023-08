Combien de fois peut-on plier les nouveaux pliables de Samsung? Cela dépend d’où vous vivez

Une infographie publiée par Samsung révèle à quel point les nouveaux Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 sont résistants.

Les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold5 et Samsung Galaxy Z Flip5

La durabilité a été l’aspect le plus important pour Samsung lors du développement de ses smartphones pliables de la série Galaxy Z depuis l’arrivée du premier appareil. À chaque nouvelle génération, différentes améliorations et modifications ont été apportées pour réduire les chances que les écrans pliables soient endommagés, et les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 sont les appareils qui résisteront le mieux à l’épreuve du temps parmi tous ceux que Samsung a lancés jusqu’à présent.

Mais cela dépendra de l’endroit où vous vivez et des conditions climatiques auxquelles les appareils sont exposés. Dans une infographie publiée par la société elle-même, Samsung explique comment elle a développé les nouveaux écrans des derniers modèles de la série Z Flip pour les rendre plus durables, et comment les températures extrêmes peuvent affecter leur résistance.

Le froid extrême réduit considérablement la durée de vie des écrans flexibles

Afin de tester la résistance de ses nouveaux appareils, Samsung a soumis l’écran des téléphones à différentes situations avec des conditions extrêmes. Dans ce contexte, il a été révélé le nombre de fois que l’écran peut être plié et déplié à une température de 25 degrés Celsius, atteignant les 200 000 pliages.

Les choses changent lorsqu’il fait très chaud. À 60 degrés, le nombre de fois que l’écran peut être plié sans subir de dommages est réduit à 150 000. Heureusement, il est extrêmement difficile d’atteindre cette température dans la plupart des régions du monde.

Mais que se passe-t-il avec le froid extrême ? Ici, les choses se compliquent. Beaucoup. Selon les tests de Samsung, à moins 20 degrés Celsius, le nombre de fois que l’écran peut être plié en toute sécurité est de 30 000, une réduction drastique par communiqué aux 200 000 qui sont garantis à une température « normale ».

Quoique cela puisse sembler un chiffre bas, il est vrai que 30 000 pliages impliquent d’ouvrir et de fermer l’écran 41 fois par jour pendant deux ans, à condition que la température reste stable à moins 20 degrés, ce qui est très peu probable.

Voici comment fonctionne la nouvelle charnière Flex Hinge incluse dans les Galaxy Z de 2023

Profitant de l’occasion, Samsung a également souhaité partager une vidéo montrant plus en détail le fonctionnement du nouveau type de charnière, baptisé « Flex Hinge », qui est intégrée à ses nouveaux smartphones pliables.

Cette charnière dispose d’une nouvelle structure en forme de goutte d’eau avec un système de double rail, qui permet non seulement aux appareils de rester complètement plats lorsqu’ils sont pliés, mais qui aide également à disperser la force des impacts.

La vidéo montre également les différents tests de résistance auxquels les terminaux sont soumis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :