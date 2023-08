La nouvelle et puissante tablette Samsung est à vous pour 120 euros de moins: Snapdragon 8 Gen 2, 256 Go et 45W

Écran d’excellente qualité, puissance abondante et une grande batterie avec une charge de 45 sur cette tablette Samsung avec 120 euros de réduction.

Avec l’écran AMOLED de 11 pouces, vous pouvez travailler, regarder des séries, étudier ou dessiner confortablement // Image : Samsung.

Vient de sortir, mais vous pouvez déjà économiser 120 euros en achetant la Samsung Galaxy Tab S9 dans sa meilleure version, avec 256 Go de stockage. Nous parlons d’une tablette impériale, avec l’un des processeurs les plus puissants du marché, un grand écran AMOLED, une longue autonomie grâce à la batterie de 8 400 mAh et une charge rapide de 45W. Si vous profitez de l’occasion, vous pouvez acheter cette Galaxy Tab S9 pour seulement 899 euros sur Amazon dans la couleur de votre choix.

Le prix de vente recommandé de cette tablette Samsung est de 1 019 euros, un chiffre qui nous permet de mieux apprécier la forte baisse de prix qu’elle connaît en ce moment. De plus, avec l’abonnement Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer de frais d’expédition et vous recevrez la tablette à votre domicile dès le lendemain de l’achat.

Attention, car cette Samsung Galaxy Tab S9 passe également à 899 euros sur PcComponentes, à Ebay et sur le site officiel de Samsung, vous pouvez choisir votre store préféré pour l’obtenir. Dans tous les cas, vous économiserez 120 euros sur l’achat d’une des meilleures tablettes Android du moment, un achat parfait pour étudier, travailler, dessiner, regarder des séries et des films et, en fin de compte, pour tout ce que vous voulez faire.

Samsung Galaxy Tab S9

Achetez la nouvelle Samsung Galaxy Tab S9 pour 120 euros de moins

La Samsung Galaxy Tab S9 déborde de qualité dans tous ses domaines, c’est pourquoi c’est un si bon achat. Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, avec une telle puissance qu’il peut exécuter n’importe quelle application facilement. Il peut faire fonctionner en douceur les jeux les plus exigeants, les applications de dessin et d’édition d’images, les plates-formes de messagerie et d’appels vidéo, en bref, toute application dont vous avez besoin.

La fluidité de l’expérience est également due aux 12 Go de RAM, accompagnés de 256 Go de stockage pour que vous puissiez installer toutes les applications dont vous avez besoin et stocker des fichiers. Attention, la tablette est également livrée avec un S Pen Creator Edition qui vous facilitera les tâches de dessin et de prise de notes, et intègre One UI 5.1.1 basé sur Android 13 en tant que système d’exploitation. Attention, elle bénéficie de 4 ans de mises à jour Android confirmées et de 5 ans de mises à jour de sécurité, c’est donc un excellent achat pour l’avenir.

Parmi ses grands atouts se trouve également l’ excellent écran AMOLED de 11 pouces, d’une résolution de 2560 x 1600 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz. L’affichage des images est très bon, faisant de cette tablette l’une des meilleures du marché en termes d’écran. Il est grand, net et fluide, avec une reproduction fidèle des couleurs. Il est accompagné de 4 haut-parleurs stéréo signés AKG, ce qui en réalité une très bonne tablette pour regarder du contenu multimédia.

Avec cette Samsung Galaxy Tab S9, vous pouvez également prendre des photos et des vidéos, car elle est équipée d’un appareil photo arrière de 13 mégapixels et d’un appareil photo frontal de 12 mégapixels ultra grand-angle. Ces deux objectifs vous permettent également de participer à des appels vidéo avec une bonne qualité d’image. Par ailleurs, la batterie a une capacité de 8 400 mAh, suffisante pour une utilisation intensive pendant toute la journée. Elle est également compatible avec la charge rapide de 45W, avec le chargeur inclus dans le pack de vente.

Samsung Galaxy Tab S9

Il y a d’autres caractéristiques qui attestent de la qualité de cette tablette, comme le lecteur d’empreintes digitales optique intégré à l’écran et la protection IP68 contre l’eau. Malgré sa résistance, elle ne mesure que 5,9 millimètres d’épaisseur et pèse environ 500 grammes, ce qui rend son utilisation très confortable.

En résumé, la Samsung Galaxy Tab S9 mérite le titre de l’une des meilleures tablettes du marché. Elle est puissante, a un écran de grande qualité, une bonne autonomie et un système d’exploitation actuel et complet. Elle bénéficie également d’une réduction de 120 euros pendant quelques jours, alors profitez-en avant qu’elle ne revienne à son prix d’origine et obtenez-la pour seulement 899 euros sur Amazon, sur PcComponentes, à Ebay ou dans la boutique officielle de Samsung.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat par le biais des liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

