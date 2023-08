Xiaomi lance son premier imprimante 3D : design futuriste et un prix révolutionnaire

La Xiaomi Mijia 3D Printer est une imprimante 3D à résine qui coûte moins de 250 euros au taux de change.

La Xiaomi Mijia 3D Printer, la première imprimante 3D de la marque chinoise

Xiaomi dispose d’un catalogue vraiment large de dispositifs intelligents lancés au sein de la famille Mijia et élargit progressivement cette gamme avec des produits novateurs et révolutionnaires tels que les Mijia Smart Audio Glasses, des lunettes intelligentes avec des écouteurs Bluetooth intégrés ou la Mijia Underwear Washing and Drying Machine, une machine à laver-sécher portable qui coûte environ 200 euros au taux de change.

Eh bien, Xiaomi a décidé d’étendre encore davantage son écosystème de produits intelligents avec le lancement de sa première imprimante 3D, une Xiaomi Mijia 3D Printer qui se distingue par son design minimaliste et son prix révolutionnaire.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Xiaomi Mijia 3D Printer

La première chose qui attire l’attention sur la Xiaomi Mijia 3D Printer est son esthétique, car elle opte pour un design futuriste et minimaliste où les couleurs dominantes sont le blanc et l’orange. Par conséquent, nous avons une imprimante 3D vraiment élégante qui ne détonnera pas avec n’importe quelle décoration.

Sur le plan technique, la Xiaomi Mijia 3D Printer est une imprimante à résine qui dispose d’un rail guide à une seule ligne d’axe Z et d’un moteur de haute puissance personnalisable ainsi que d’un émetteur LCD qui permettent à l’imprimante d’atteindre un éclairage de 100-100 mw/cm2.

De plus, la première imprimante 3D de Xiaomi est également équipée d’un bouton qui vous permettra de la démarrer et de la mettre en pause pour reprendre l’impression plus tard, ainsi que de plusieurs modèles 3D préchargés et brevetés grâce auxquels vous pourrez commencer à imprimer dès le premier jour.

Xiaomi Mijia 3D Printer : disponibilité et prix

La Xiaomi Mijia 3D Printer est déjà disponible à l’achat en Chine pour un prix de 1 699 yuans, soit environ 216 euros au taux de change, et on ne sait pas encore quand elle arrivera en France, mais une chose est sûre : elle sera plus chère que dans le pays asiatique.

