Nouveau Redmi 12 5G : plus de puissance et changement des caméras pour le Xiaomi à succès déjà doté de la 5G

Le catalogue des gammes moyennes de Xiaomi et Redmi ne cesse de se renforcer saison après saison et depuis l’Inde arrive la nouveauté que nous attendions pour cet été. Le Redmi 12 devient maintenant encore meilleur et dans l’optique de l’avoir également en France dans un avenir proche, il monte d’un cran en connectivité et devient le nouveau Redmi 12 5G.

Comme on pouvait s’y attendre, le modèle se situe au-dessus de l’actuel Redmi 12, auquel il faudra commencer à se référer comme Redmi 12 4G. Le nouveau téléphone débarque sur le marché indien avec un écran de grande diagonale, un processeur puissant mais de gamme mesurée et une caméra frontale améliorée. Nous vous donnons tous les détails à son sujet.

Fiche technique du Redmi 12 5G

Xiaomi Redmi 12 5G écran iPS LCD de 6,79 pouces Taux de rafraîchissement de 90Hz Taux de rafraîchissement tactile de 240Hz Luminosité maximale de 450 nits PROCESSEUR Snapdragon 4 Gen 2 à 2,2GHz GPU Adreno VERSIONS 4Go/128Go 6Go/128Go 8Go/256Go LPDDR4X MicroSD jusqu’à 1To Caméras arrière Capteur principal de 50 mégapixels f/1.8 Capteur macro de 2 mégapixels f/2.4 Vidéo [email protected] caméra frontale Capteur de selfies de 8 mégapixels f/2.0 batterie 5 000 mAh Charge rapide de 18W Chargeur 22,5W inclus Dimensions et poids 168,60 x 76,28 x 8,17 millimètres 199 grammes système d’exploitation Android 13 MIUI 14 autres IP53 Socket casque Lecteur d’empreintes sur le côté Connectivité 5G WiFi Bluetooth GPS USB de type C Socket casque prix À partir de 120 euros au taux de change

Le Redmi 12 devient encore meilleur en intégrant la 5G

Comme nous l’avons dit, le nouveau Redmi 12 5G fait son apparition officielle en Inde bien que son parcours doit également le mener à un prochain lancement en France. D’emblée, le nouveau modèle nous offre un processeur Snapdragon 4 Gen 2 soutenu par différentes options de RAM et de stockage interne, à savoir : 4 Go/128 Go pour la version la plus modeste, 6 Go/128 Go pour la version intermédiaire et 8 Go/256 Go pour la version supérieure. Il dispose également d’un plateau pour microSD jusqu’à 1 To, soit dit en passant.

Ce nouveau Redmi 12 5G dispose d’un écran LCD de 6,79 pouces qui offre un taux de rafraîchissement de 90Hz et une résolution FullHD+. Sous le capot, il cache une batterie de 5 000 mAh qui se charge à 18W et qui est identique à celle déjà proposée par son frère (maintenant) plus petit, le Redmi 12 4G. En ce qui concerne les dimensions, ce Redmi 12 5G a une épaisseur de 8,2 millimètres et son corps est résistant aux éclaboussures grâce à l’IP53. Il est livré avec Android 13 et MIUI 14, soit dit en passant.

En ce qui concerne les caméras, le nouveau Redmi 12 5G est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et d’un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture f/2.4. Le grand changement par communiqué au Redmi 12 4G est précisément celui-ci, le remplacement de l’appareil photo grand angle par la macro. Pour l’avant, nous aurons un capteur de selfies de 8 mégapixels avec une ouverture f/2.0.

Prix et disponibilité du Redmi 12C

Le nouveau téléphone arrive sur le marché indien en noir, bleu et argent et son prix commence à environ 120 euros au taux de change, bien qu’il reste encore à connaître le moment où il arrivera en France et quel sera son prix officiel en temps voulu. Nous vous laissons ci-dessous les prix de chaque version de RAM et de stockage interne.

Redmi 12 5G avec 4 Go/128 Go : 10 999 roupies ou 120 euros au taux de change

: 10 999 roupies ou 120 euros au taux de change Redmi 12 5G avec 6 Go/128 Go : 12 499 roupies ou 140 euros au taux de change

: 12 499 roupies ou 140 euros au taux de change Redmi 12 5G avec 8 Go/256 Go : 14 499 roupies ou 160 euros au taux de change.

Source | Xiaomi India

